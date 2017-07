Symbol německého boje proti terorismu se vrací domů

Po několikaměsíčním plánování a jednáních Německo připravilo vše potřebné k převozu bývalého letadla společnosti Lufthansa označovaného názvem „Landshut“ do Německa. Rozebrání a převoz Boeingu 737 odstaveného v severobrazilském městě Fortaleza zaplatí německé ministerstvo zahraničí a Lufthansa. Renovaci v hangárech Lufthansy země zaplatí z rozpočtu vládní zmocněnkyně pro kulturu a média, ministryně Moniky Grütersové.

Letoun „Landshut“, který na podzim roku 1977 unesli a po několik dní drželi palestinští teroristé a následně jej osvobodila elitní jednotka GSG9, podle informací ministerstva zahraničí přepraví z Brazílie do Německa nákladní letoun typu Antonov. Stát se tak má do října, kdy si země připomene 40. výročí osvobození cestujících a posádky ze zajetí teroristů. Následně má být letoun vystaven v Dornierově muzeu ve Fridrichshafenu na břehu Bodamského jezera.

Pro záchranu letadla jako připomínky dramatické události a rozhodného postoje země se už v únoru vyslovil tehdy novopečený německý ministr zahraničí Siegmar Gabriel. Letoun Lufthansa krátce po únosu po drobných opravách vrátila do běžného provozu, kde jej využívala až do roku 1985. Následně je prodala a stroj létal v barvách několika dalších leteckých společností po celém světě, mnoho let také jako nákladní.

Památný vrak je v bídném stavu:

Posledním vlastníkem byla malá brazilská společnost, která před několika lety přišla o licenci. „Landshut“ od té doby nevzlétl a je odstavený na letišti Fortaleza, kde mu hrozila definitivní zkáza. Spolkové vládě se nedávno podařilo stroj za 20 000 eur (520 000 korun) – tedy za cenu šrotu – odkoupit.

Únos s relativně dobrým koncem Dramatická událost se týkala letu Lufthansa 181 a letounu Boeing 737, který byl na pravidelné lince z Palma de Mallorca do Frankfurtu nad Mohanem. Dne 13. října 1977 jej unesli čtyři členové tzv. Lidové fronty pro osvobození Palestiny. Teroristé se dožadovali propuštění vězňů, včetně uvězněných vůdců Frakce Rudé armády v Německu. Po mezipřistáních v Římě, na Kypru, v Bahrajnu, v Dubaji a v Adenu přistál letoun v Somálském Mogadišu. 18. října letadlo za podpory somálské armády obsadila západoněmecká protiteroristická jednotka GSG9, která osvobodila všech 86 přeživších cestujících a členů posádky. Kapitán Jürgen Schumann v Adenu při kontrole stroje uprchl a kontaktoval jemenské úřady. Po návratu na palubu jej teroristé zastřelili.

