Střídání na velvyslanectví v Rusku. Remka má nahradit Pivoňka

„Diplomaté jsou do svých funkcí jmenováni a vysíláni ke své práci do zahraničí na zpravidla předem určenou dobu čtyř let,“ uvedla mluvčí ministerstva Irena Valentová. „Náš stávající velvyslanec v Moskvě skončí ve své funkci na konci letošního roku, tj. po čtyřech letech svého plánovaného působení. Nejedná se tedy o žádné předčasné ukončení,“ dodala Valentová. Podotkla, že Remek do funkce nastupoval na konci roku 2013.

Podle Respektu je Remkův odchod předčasný. Požádal o něj, protože chtěl trávit více času s rodinou v Česku. „Čtyřletá mise měla Remkovi v Rusku skončit až příští rok, Moskvu by měl ale nyní opustit již na konci tohoto roku,“ píše Respekt.

Nástupcem prvního a jediného československého kosmonauta v roli velvyslance v Rusku bude podle týdeníku Vítězslav Pivoňka. „Pivoňka platí za znalce postsovětského prostředí, v současné době zastává post velvyslance v Ázerbájdžánu a předtím několik let působil jako zástupce ambasadora v ukrajinském Kyjevě,“ uvedl Respekt.

Ruským velvyslancem v USA bude Antonov. Čtěte více

Ministerstvo zahraničí jméno nového velvyslance nepotvrdilo. Resort informace o obměnách na postech ambasadorů s ohledem na diplomatické zvyklosti nekomentuje do chvíle, kdy je nástup dotyčného oficiálně potvrzen hostitelskou zemí.

Remek působil před nástupem na velvyslanectví jako europoslanec za KSČM. Svůj mandát ukončil k polovině prosince 2013. Do Ruska odjel začátkem roku 2014 a pověřovací listiny předal v Moskvě 16. ledna.

Na místo velvyslance prosazoval Remka prezident Miloš Zeman. Dostal se kvůli tomu do ostrého sporu s ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem (TOP 09) ohledně kompetencí pro výběr velvyslanců. Cesta ke jmenování Remka se odblokovala až s nástupem nové vlády premiéra Jiřího Rusnoka.

Dále čtěte: