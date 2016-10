Stejně jako Kanada. Tolik emisí vypustí vodní elektrárny

„Rostoucí množství akademických prací začíná ukazovat na významný vliv nádrží vodních elektráren na světovou produkci skleníkových plynů,“ tvrdí studie, v jejímž rámci mezinárodní tým zkoumal 267 vodních nádrží s celkovou rozlohou 48 tisíc čtverečních kilometrů.

Stavba každé nové přehrady dramaticky proměňuje krajinu. Zaplavené oblasti na místě přehrad jsou často plné organické látky ve formě vegetace. K uvolňování plynu začíná docházet v okamžiku, kdy se do jejího rozkladu pustí vodní mikroorganismy.

Studie, která se tento týden objeví v časopise Bioscience, je prací deseti vědců z univerzit a akademických institucí v USA, Kanadě, Číně, Brazílii a Nizozemsku a vznikla pod patronací Washingtonské státní univerzity. Podle jejích závěrů by umělé nádrže coby vedlejší produkty vodních elektráren měly být odpovědné za zhruba miliardu tun oxidu uhličitého ročně.

To je srovnatelné s tím, co za stejnou dobu vyprodukují globálně rýžová pole anebo Kanada a zároveň to představuje 1,3 procenta světových emisí skleníkových plynů.

Za většinu emisí (79 procent) je podle vědců odpovědný metan. Následuje CO2 (17 procent) a oxid dusičitý (4 procenta). Právě metan údajně může za 80 procent globálních emisí vůbec. Ze závěrů vědců vyplývá, že jej z přehradních nádrží uniká o 25 procent více, než se původně předpokládalo.

Autoři studie tvrdí, že by emise z nádrží vodních elektráren měly být zohledněny v celkovém globálním součtu, kde v současnosti například oproti těm z rýžovišť i jiné zemědělské produkce nejsou. Vodní elektrárny jsou mezi obnovitelnými zdroji světovým tahounem, platí to obzvláště v rozvíjejících se ekonomikách. Navzdory tomu však kritika, kterým čelí kvůli dopadu na lokální komunity a ekosystémy, ze strany klimatických aktivistů sílí.

Čínská přehrada Tři soutěsky na řece Jang-c’-ťiang je největší na světě. (Foto: Profimedia)

Na prosincové klimatické konferenci v Paříži volalo po vyřazení hydroelektráren z globálních klimatických iniciativ více než 300 organizací. Navzdory tomu se však podle serveru Csmonitor v současnosti na celém světě staví či plánuje 3700 nových přehrad. Podle webu časopisu Sciencemag se pak globálně uvažuje o konstrukci 847 velkých vodních děl.

Web Zmescience nicméně upozorňuje na určité limity věrohodnosti studie. Ty se mohou skrývat v tom, že vědci nezohlednili, kolik uhlíku oblasti před svým zatopením obsahovaly. Stejně tak se nezabývali ani tím, kolik emisí stavba hydroelektráren ušetřila, když po zprovoznění nahradily uhelné elektrárny.

