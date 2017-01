Stav britské armády? Rusové nás vymažou za odpoledne, varují experti

Británie, která letos „hrdě“ byť s nutným souhlasem parlamentu opustí Evropskou unii, navenek působí sebevědomě. Britské ozbrojené složky si nedávno „protáhly svaly“: údajně otestovaly balistický nosič (ač neúspěšně s potenciálně hrozivými následky při ostrém nasazení) a dva dny před Trumpovou inaugurací pak akceschopnost svých pozemních sil manifestovala průjezdem tanků tunelem pod lamanšským průlivem.

Jsme připraveni vést ozbrojený konflikt „velkého rozsahu“ vyhlašuje britské ministerstvo obrany. Realita by ale podle skupiny expertů z armádních řad sdružených v think-tanku Centre for Historical Analysis and Conflict Research (CHACR) při vojenské akademii v Sandhurstu mohla být značně odlišná.

Vážný problém by britská armáda měla mít, co se týče personálu. Problém je údajně tak velký, že by ji „dostatečně kompetentní nepřítel typu Ruské federace dokázal kompletně zničit za jedno odpoledne,“ varuje aktuální zpráva CHACR. Nedostatek vojáků podle listu Telegraph potvrzuje i nezávislý think-tank se zaměřením na mezinárodní vztahy Chatham House. Podle něj je situace vážná natolik, že by britská armáda v budoucnu nemusela mít dostatek personálu k provozu i té vojenské techniky, která již byla objednána.

Britský rozpočet na obranu přitom nadále roste, i když ne tak, jak se původně čekalo. Podle bezpečnostní analytické agentury IHS Jane’s původní plány z roku 2015 počítaly s nárůstem rozpočtu britské obrany do roku 2020 na 63 miliard dolarů. Kvůli brexitu to ale nyní bude pouze 59,8 miliardy dolarů, jak o tom informoval časopis National Defense Magazine.

Královně chybí lidi

I tak má ale Británie stále pátý nejvyšší obranný rozpočet na světě. Podle mezinárodního institutu strategických studií ISS dává na své ozbrojené síly jen o 9 miliard dolarů méně než Rusko. V roce 2015 ostrovní království na své vojsko vydalo 56,2 miliardy dolarů. Rusové v tomtéž období za obranu utratili v dolarech 65,6 miliardy.

Podle ISS má Velká Británie v aktivní službě pouze něco přes 83 tisíc vojáků. Kromě toho má k dispozici ještě 102 tisíc rezervistů. Rusové mají v aktivní službě 750 tisíc mužů a v záloze dobře přes dva miliony lidí. V současnosti má Británie k dispozici jedinou akceschopnou divizi, která by měla být letos navýšena na 50 tisíc vojáků.

Bojovat v bezpečí

A právě to představuje podle CHACR při potenciálním konfliktu velkého rozsahu jasnou nevýhodu. „Vidina ztráty celé jedné divize za odpoledne může mít zdrcující dopad na strukturu armádního velení,“ stojí ve zprávě think-tanku. Velitelé budou v případě nasazení divize postupovat velice opatrně a lze rovněž očekávat silný politický tlak na zaručení bezpečí nasazených vojáků.

Možnost přímého vojenského konfliktu mezi Ruskem a Británií momentálně sice nehrozí. Možné scénáře, jak by Spojené království mohlo být do války s Ruskem zataženo, ale existují. Jedním z nich by byla například vojenská podpora spojence v rámci Severoatlantické aliance. Takový scénář v situaci, kdy se v Pobaltí chřestí zbraněmi, nabírá nebezpečně na uvěřitelnosti.

Kdo zbrojí nejvíce? (objem peněz investovaných do obrany v roce 2015 vyjádřeny v miliardách dolarů) 1. USA 597.5 2. Čína 145.8 3. Saudská Arábie 81.9 4. Rusko 65.6 5. Velká Británie 56.2 6. Indie 48 7. Francie 46.8 8. Japonsko 41 9. Německo 36.7 10. Jižní Korea 33.5

