Státní dluh klesl na nejnižší úroveň od roku 2011

Státní dluh za tři čtvrtletí letošního roku klesl o 3,3 miliardy korun na 1,61 bilionu korun. To je nejméně od roku 2011, informovalo ministerstvo financí. Podle úřadu se tak vyrovnal letošní krátkodobý růst státního dluhu. V průběhu roku ministerstvo využívalo příznivých podmínek na trhu a prodávalo krátkodobě státní dluhopisy, někdy i za záporný úrok. To znamená, že investoři v podstatě platí státu za to, že mu půjčují peníze. Na každého Čecha hypoteticky připadá dluh zhruba 152 tisíc korun.