Stát konečně rozhýbe internet. První tendry vypíše v březnu

Projekt budování vysokorychlostního internetu v oblastech se slabým nebo žádným připojením k internetu nabírá zpoždění již několik let. Vláda začala slibovat nové sítě v roce 2013 potom, co Brusel vyhradil na budování rychlého internetu evropské dotace. Od té doby se však vláda zasekla na jednom bodu - neumí se shodnout na formě soutěží pro firmy, které by se do projektu rády zapojily.

Nyní se zdá, že se vláda odhodlala k činu. „Akční plán obsahující legislativní nebo jiná opatření na podporu budování sítí bude předložen na jednání vlády do konce března 2017. První výzva v rámci realizace dotačního mechanizmu se předpokládá v březnu 2017,“ uvádí pro Euro.cz mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

Podle stanoviska resortu průmyslu by se tedy mohly první firmy hlásit do tendru na budování jednotlivých nepokrytých úseků už v březnu. Vláda přitom trvá na tom, že první výkopy pro optické kabely v rámci projektu za zhruba 14 miliard korun se uskuteční do konce tohoto volebního období. Navzdory šibeničnímu termínu prý stát stihne využit financování z Bruselu.

Loni ministerstvo průmyslu čekalo na nezbytný Národní plán rozvoje sítí příští generace, jehož součástí je souhrnný přehled stávající situace a předpoklad soukromých investic na příští tři roky, který zpracovával Český telekomunikační úřad.

Výsledkem připravovaného projektu má být funkční síť umožňující nejpozději do roku 2020 přenosové rychlosti 30 Mbit/s pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností.

Čtěte také: