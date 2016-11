Spojme se proti Babišovi, vyzval pravici a střed Kalousek

Podle Kalouska není hnutí ANO standardní politická strana, ale subjekt zaměřený na koncentraci moci, který může poškodit český politický systém. Proto šéf TOP 09 má zájem na vytvoření pravicového bloku, který by ANO porazil. Možné vytvoření široké koalice proti hnutí ANO v případě, že by vyhrálo volby, by podle Kalouska strany této koalice oslabilo, a naopak posílilo stranu Andreje Babiše.

ODS je podle Fialy připravena diskutovat o spolupráci pravicových stran. Podle něj je to cesta, jak získat dostatečnou sílu pro prosazení cílů, které jeho strana má.

Kalouskovi navzdory. Lidé věří Babišovi stále více:



Bělobrádek upozornil na to, že vytvoření společného volebního bloku přináší programové, ale i personální problémy. Těžko si umí představit, že by členové KDU-ČSL hlasovali pro kandidátku s Kalouskem, který v roce 2009 ze strany odešel. Zároveň zdůraznil, že pokud by jediným cílem pro spojování pravicových stran měla být porážka Babiše, bylo by to málo.

Kalousek také navrhl, aby pravicové strany společně navrhly kandidáta na prezidenta. Bělobrádek ale o takovém návrhu vyjádřil pochyby, podle něj by pro řadu voličů jednotlivých stran byla spolupráce s jinou stranou nepřijatelná. Umí si ale představit to, že by pravicové strany každá sama za sebe vyjádřila podporu některému prezidentskému kandidátovi, který by mohl kandidovat jako nezávislý.

