Sobotka: Rozšíření EU na Balkán je důležité pro stabilitu Evropy

Jednání o vstupu balkánských zemí do Evropské unie nesmí ustrnout a musí zůstat prioritou unie. Novinářům to po své dnešní schůzce se srbským premiérem Aleksandarem Vučičem v Rize řekl český předseda vlády Bohuslav Sobotka. Zapojení Srbska, Makedonie či Černé Hory do EU je významné pro stabilitu Evropy, uvedl Sobotka.