Sobotka: Požádám Pilného o prošetření kroků daňové správy proti firmě FAU

„Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony,“ říká Babiš na nahrávce, která má necelou minutu. Není jasné kdy a s kým na ní Babiš mluví. Do insolvence se FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad v areálu Prechezy, která patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babišovi patřil. Hospodářské noviny tento týden napsaly, že soud postup daňové správy označil za nezákonný.

Sobotka dnes Pilnému pošle dopis, ve kterém ho požádá o kontrolu. Očekává všechny potřebné informace do 30 dnů.

