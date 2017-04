Sněmovní výbor bude řešit Babišovy příjmy

Čísla uváděná v majetkovém přiznání už z principu nemohou odpovídat údajům z prověrky, která zahrnuje i data z daňových přiznání, uvedl Babiš v dopise, který dnes zveřejnil na svém Twitteru.

Na mandátní a imunitní výbor se kvůli nesrovnalostem obrátil šéf sněmovního kontrolního výboru Vladimír Koníček. Výbor nemá možnost ukládat sankce, ale záležitost by mohl předat k přestupkovému řízení úřadu v místě Babišova trvalého bydliště.

Babiš v březnu zveřejnil zprávy auditorských firem EY a PwC, které potvrdily, že jeho zdaněné i dani nepodléhající příjmy od roku 1996 dosáhly 2,4 miliardy korun, a stačily tak na nákup dluhopisů Agrofertu za zhruba 1,5 miliardy korun. Média upozornila na nesoulad obsažených informací s údaji z majetkových přiznání. Babiš ho vysvětlil tím, že v přiznáních byly hrubé příjmy místo čistých.

Nyní v dopise kromě toho vysvětluje, že v přiznání se uvádějí veškeré příjmy včetně těch, které se nezahrnují do daňového přiznání, například příjmy osvobozené od daně, příjmy podléhající srážkové dani, zahraniční příjmy vyňaté ze zdanění či přijaté splátky jistin úvěrů a půjček. Naopak součástí základu daně z příjmů jsou částky, které ve skutečnosti reálným peněžitým příjmem nebo majetkovou výhodou nejsou, což vychází z principu superhrubé mzdy, uvedl vicepremiér. „Na rozdíl od daňového přiznání se do čestného prohlášení také neuvádějí příjmy z titulu výkonu funkce veřejného funkcionáře,“ napsal Babiš.

Dalším rozdílem může být podle něj skutečnost, že v majetkovém prohlášení se uvádějí obdržené částky příjmů, daňová legislativa umožňuje u některých druhů příjmů snížit základ daně o související výdaje, například příjmy z pronájmu nemovitostí či příjmy z prodeje majetku.

„Z výše uvedeného vyplývá, že čísla uvádění v obou dokumentech z principu ani korespondovat nemohou,“ dodal ministr financí.

Koníček už dříve řekl, že ani v případě, že by šlo u Babiše o hrubé, nikoliv čisté příjmy, čísla nesedí. Mandátový výbor bude podle své předsedkyně Miroslavy Němcové rozhodovat, zda je rozpor tak průkazný, že by měl věc předat k přestupkovému řízení. Takový postup chce navrhovat místopředseda výboru Martin Plíšek. Úřad by pak mohl uložit podle zákona o střetu zájmů až padesátitisícovou pokutu. Babiš, který bydlí ve středočeských Průhonicích, disponuje podle aktuálního žebříčku časopisu Forbes jměním ve výši 85 miliard korun.

Babiš na Twitteru také vyjádřil přání, aby výbor řešil i příjmy jeho politických konkurentů Bohuslava Sobotky z ČSSD a Miroslava Kalouska z TOP 09. „Doufám, že na svém přištím zasedání bude výbor řešit i daňová přiznání Sobotky a Kalouska za posledních 20 let, a jak a za co nakoupili byty,“ uvedl šéf ANO.

