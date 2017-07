Sněmovna podpořila pařížskou klimatickou dohodu

Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole přijetí pařížské klimatické dohody, která je namířena proti globálnímu oteplování. Poslanci debatovali o dohodě na schůzích už popáté, až nyní zamířila k posouzení do zahraničního výboru a do výboru pro životní prostředí. Smlouvu, která signatáře zavazuje ke snižování emisí skleníkových plynů, by plénum mohlo schvalovat v září. Senát ratifikaci schválil už v dubnu.