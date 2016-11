Sněmovna bude hlasovat o lex Babiš v senátní verzi

„Bude se hlasovat senátní verze, nevím, jestli hnutí ANO bude podporovat senátní, nebo poslaneckou. Jsem toho názoru, že nebudou podporovat ani jedno,“ řekl Chvojka. „Nejvíc jim vadí ta krátká lhůta, která se týká dotací a veřejných zakázek,“ doplnil Chvojka. Podle zákulisních informací neprošel návrh ANO na vypracování nového zákona.

Podle posudku sněmovních legislativců, který dnes citovala média, návrh schválený Senátem obsahuje chybu. Média nebude smět vlastnit nejen člen vlády, což měl být původní úmysl předkladatelů, ale také poslanci, senátoři a celá řada dalších veřejných funkcionářů. ČSSD a KDU-ČSL však již během dne uvedly, že jim údajná chyba v senátní verzi nevadí. Podle Chvojky dokonce nejde ani o chybu, nýbrž o záměr autorů.

Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka v průběhu dne uvedl, že pro ČSSD je zásadní zákon prosadit. Babiš před jednáním řekl, že zařazením na program schůze ČSSD opět porušila dohodu, protože slíbila nejprve věc projednat experty. Zopakoval, že návrh považuje za protiústavní. „Je to zákon z dílny pan (Miroslav) Kalousek a ČSSD, který mi má znechutit politiku, je to zákon, který je protiústavní, šitý na míru proti mé osobě,“ uvedl. Zásadní problém podle něj tkví v tom, že předkladatelé nedodrželi slib, že se norma nebude týkat současných ministrů.

Novelu vrátil Senát dolní komoře s odkladem účinnosti z ledna na září příštího roku. Norma má omezit podnikání ministrů. Některé části by měly vejít v platnost téměř ihned po schválení, a to i podle návrhu pozměněného Senátem. Na Babišovu podnikatelskou skupinu Agrofert, do níž patří i mediální dům Mafra, rozhlasová stanice Impuls a televize Óčko, by dopadly pasáže, podle nichž by firmy členů vlády neměly přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Podle analýzy zveřejněné nedávno serverem HlídacíPes.org získaly firmy holdingu v posledních deseti letech veřejné zakázky až za 35 miliard.

Pasáž, která členům vlády a dalším funkcionářům zakáže provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk, se má týkat až nově jmenovaných členů kabinetu.

