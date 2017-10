Smlouvu o lithiu podepsalo Česko s nedůvěryhodnou firmou, tvrdí analýza

„Zásadním rizikem projektu těžby lithia na českém území je oficiální spolupráce ministrů s těžařskou společností European Metal Holdings. European Metal Holdings Limited je registrovaná v Austrálii, kde má pouze statut takzvané zahraniční společnosti s omezenou právní způsobilostí,“ uvedl Wagenknecht. Australská společnost, se kterou ministerstvo průmyslu a obchodu podepsalo memorandum o porozumění, je podle něj pouze odštěpným závodem neaustralské firmy European Metal Holdings Limited BVI, která má sídlo na Britských Panenských ostrovech.

Lukáš Wagenknecht

Vlastnická struktura této společnosti je podle Wagenknechta anonymizovaná prostřednictvím listinných akcií, jejichž vlastníky uvedené v seznamu akcionářů nezveřejňuje. Odpovědnost za navázání spolupráce podle něj rovnoměrně nesou ministerstva průmyslu a životního prostředí. „Vláda se navíc v programovém prohlášení zavázala, že nebude spolupracovat s firmami s nejasnou vlastnickou strukturou,“ podotkl.

Společnost European Metals Holdings dnes ve vyjádření uvedla, že je firmou sídlící na Britských Panenských ostrovech (BVI) a její akcie jsou registrovány na burzách v Austrálii a Británii. Má australské podnikové registrační číslo a platí v Austrálii daně. „Nedávno jsme změnili stanovy, abychom v rámci vstupu na londýnskou burzu zohlednili britské právní požadavky pro firmy obchodované na burze. European Metals Holding Limited je firmou regulovanou burzovními zákony v Austrálii a Británii, takže zde neexistuje žádný prostor pro korupci atd.,“ uvedla EMH. Doplnila také, že domicil BVI je historickým odkazem z doby, kdy byla firma založena, aby hledala železnou rudu v Africe.

Až přijdou těžaři. Zásoby lithia v Krušných horách jsou velké, ruda ale není vydatná

Podle dřívějších informací je těžba lithia na Cínovci jedinou aktivitou EMH. V Česku vlastní přes svou britskou dceru od května 2012 geologickou firmu Geomet, která byla založena v roce 2007 a která by měla lithium těžit. V jejím čele stojí od letoška bývalý manažer OKD Richard Pavlík. Největším akcionářem EMH je podle jejího webu Computershare Company Nominees (tato společnost nabízí podle britského práva například možnost skrytého vlastnictví akcií; v EMH drží 26,39 procenta), dále Cadence Minerals (britská investiční společnost, zaměřená na průzkum nerostného bohatství; 20,44 procenta), ARMCO Barriers (australský výrobce svodidel; 9,75 procenta), generální ředitel EMH Keith Coughlan (6,47 procenta) a JP Morgan Nominees Australia Limited (6,14 procenta).

Podle Wagenknechta je rizikem odliv zisků z přírodního bohatství, mohlo by jít o částky v řádu bilionů korun. Tyto peníze by mohly plynout do netransparentního daňového ráje, kde je nulová daň ze zisku právnických osob, uvedl dále. Ekonomické přínosy projektu podle něj podcenily všechny vlády od roku 2009. První dohoda o průzkumu ložiska byla podepsána o rok později.

„Současná výše těžebních poplatků se pohybuje na úrovni pouze 0,66 procenta z vytěženého materiálu. I další daňové sazby jsou ve srovnání s mezinárodní praxí velice nízké. Například v Norsku stát vlastní surovinu. Na její těžbu najímá soukromé subjekty, včetně zahraničních, jejichž zisky jsou daněny vysokou sazbou. Například v případě ropy je to 78 procent,“ dodal Wagenknecht.

Přečtěte si komentář Pavla Párala:

Dále čtěte: