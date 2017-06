Smírčí řízení s Bruselem kvůli zemědělskému fondu bude v červenci

„SZIF obdržel dopis Evropské komise ve věci auditního šetření ohledně členů naší dozorčí rady. Smírčí orgán uznal žádost České republiky a smírčí řízení se má uskutečnit 5. července,“ upřesnila mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.

Faltýnek z Agrofertu dohlížel na rozdělování dotací

Evropská komise loni vytkla SZIF, že nepřijal taková opatření, aby se vyhnul střetu zájmů členů dozorčí rady. S tím Česko nesouhlasilo, působnost členů dozorčí rady SZIF v podnicích čerpajících dotace podle ní možný střet zájmů nezpůsoboval. Například u Faltýnka komisi vadilo, že jako člen dozorčí rady SZIF dohlížel na rozdělování dotací a zároveň byl členem představenstva Agrofertu, který působí i v zemědělství.

Přečtěte si o netečnosti českých voličů:

Komise letos v únoru uvedla, že akreditační kritéria pro dotace nebyla splněna a že Česku neproplatí 800 428 eur, tedy téměř 22 milionů korun. Letos v březnu Česká republika navrhla, aby se zahájilo smírčí řízení. Argumentuje například tím, že dozorčí rada u SZIF nepůsobí stejně jako dozorčí rady v soukromém sektoru. Nemá podle materiálu například žádný vliv na statutární orgány SZIF. Faltýnek už členem dozorčí rady není, Velebný a Kudela ano.

Kauza vyvolala rozruch na české politické scéně, zabývala se jí letos v březnu i vláda. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) požádal ministra zemědělství Mariana Jurečku (KDU-ČSL) o vypracování návrhu, jak minimalizovat dopady pokuty.

Pokud by komise na svých výtkách trvala, může Česko podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. Podání žaloby by ale nemělo odkladný účinek, stát by tak musel zaplatit sankci do unijního rozpočtu.

Nejde o jediné vracení peněz unii v zemědělství. Česko již zaplatilo zhruba třetinu sankce kolem 275 milionů korun za nedostatečnou kontrolu dodržování dotačních pravidel v zemědělství. Druhá splátka putuje na evropské účty v těchto dnech. Zbytek z 810 milionů doplatí do roku 2018, sdělila mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

Kolem sankce se stále vede soudní řízení. Evropská komise chtěla vrátit od Česka peníze kvůli nedostatečné kontrole mezi roky 2010 a 2013. Peníze byly vyplaceny zemědělcům, kteří je ale vracet nemusejí. Evropský audit Česku například vytkl, že inspektoři České plemenářské inspekce nekontrolovali, zda mají zemědělci aktualizovaný stájový registr prasat, skotu, ovcí a koz, nebo jestli včas hlásili přesuny zvířat.

Přečtěte si také: