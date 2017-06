Slovensko nalije peníze do nemocnic

Připravovaný vládní program oddlužení, jehož první kolo by se mělo uskutečnit ještě letos na podzim, bude postaven na dobrovolném principu. V rámci oddlužení budou muset věřitelé zdravotnických zařízení, mezi které patří dodavatelé zdravotnického materiálu, léků či státní Sociální pojišťovna, nabídnout slevu z nominální hodnoty pohledávky. To znamená, že věřitel dostane méně peněz, než činí hodnota jeho pohledávky vůči zdravotnickému zařízení. Podle pravidel by výše slevy měla být nejnižší u nejstarších dluhů zdravotnických zařízení.

„Cílem oddlužení je vytvořit možnosti, aby byli uspokojeni věřitelé, které lze považovat za rukojmí systému. Mechanismus není nastaven tak, že všechno budeme oddlužovat v jeden den a v jeden měsíc. Neočekávám, že hned po oddlužení přestanou (zdravotnická zařízení) tvořit nové dluhy,“ řekl Drucker.

Zdravotnické zařízení, které se zapojí do programu oddlužení, bude muset vypracovat ozdravný plán s cílem dosáhnout v průběhu pěti let vyrovnaného hospodaření. V případě nedodržení ozdravného plánu nebudou moci instituce zvyšovat platy vyšším tempem než předpokládá zákon, ani čerpat další peníze na oddlužení a stát jim bude moci uložit pokutu či vyměnit vedení.

V průběhu letošního roku plánuje ministerstvo zdravotnictví snížit dluh zdravotnických zařízení vůči soukromým dodavatelům o 80 milionů eur (2,1 miliardy korun) a vůči Sociální pojišťovně, které nemocnice dluží na povinných odvodech, o 140 milionů eur (3,68 miliardy korun).

Dodavatelé podle Druckera v minulosti zvyšovali ceny zdravotnického materiálu právě z toho důvodu, že zdravotnická zařízení faktury neproplácela. Po skončení oddlužování proto stát plánuje snížit regulované ceny zdravotnického materiálu.

Kromě oddlužení nemocnic ministerstvo také počítá s uvolněním dalších zhruba 50 milionů eur (1,3 miliardy korun) do zdravotnictví v rámci plateb zdravotního pojištění státu za děti, důchodce či nezaměstnané.

Oddlužování už má na Slovensku tradici

Slovensko již zdravotnická zařízení v minulosti opakovaně oddlužovalo, například v roce 2011 na tento účel vynaložilo 300 milionů eur (7,9 miliardy korun).

Slovensko podle dřívější analýzy tamního ministerstva financí vynakládá na zdravotnictví s ohledem na výkon ekonomiky více peněz než sousední země visegrádské čtyřky (V4; Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko), efektivnost slovenského systému je ale nižší než v České republice a Polsku. Ve srovnání s ostatními zeměmi V4 má Slovensko například vyšší počet úmrtí, která by bylo možné odvrátit včasnou a odpovídající zdravotní péči a léčbou.

Špatný stav slovenského zdravotnictví i aféry ohledně předražených nákupů techniky se na Slovensku dostaly do centra pozornosti i před loňskými parlamentními volbami.

