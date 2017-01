Slováci spustili dopravní monitoring za stovky milionů. Amatérský pokus, tvrdí kritici

Řidiči a cestující veřejnou dopravou mají od začátku tohoto týdne možnost bezplatně využívat novou státní službu, která pomůže nejen řidičům, ale také cestujícím rozeznat, kde se udála nehoda nebo kde dochází k výrazným dopravním zácpám.

Informace o nehodách, dopravních omezeních, veřejné dopravě nebo plynulosti provozu poskytuje nový portál odoprave.info a jeho aplikace.

Národní centrum dopravních informací patřící pod ministerstvo dopravy na projekt vynaložilo 14,2 milionu eur, tedy více než 383 milionů korun. Roční provoz systému, který získala v tendru společnost Slovak Telekom, bude stát 1,5 milionu eur, tedy asi 40 milionů korun.

„Spouštíme systém, který lidem pomůže lépe se zorientovat v aktuální situaci v dopravě, ušetří jim čas a věřím, že i zvýší bezpečnost. Naším cílem je poskytovat co nejpřesnější a nejaktuálnější informace o dopravě každému, kdo o ně má zájem,“ řekl včera ministr dopravy Árpád Érsek.

S jeho slovy ovšem nesouhlasí někteří kritici, zejména z řad médií a IT firem. Upozorňují třeba na to, že podobný systém už za státní peníze provozuje Slovenská správa silnic. Policie také několik let zveřejňuje informace o policejních kontrolách a měření rychlosti.

Podle kritiků navíc státní systém nezohledňuje zácpy či náhle kolony, což naopak řidiči využívající soukromé a bezplatné navigační aplikace jako třeba Waze mají k dispozici.

V testu deníku Pravda zadal redaktor do státního systému 14kilometrovou trasu napříč Bratislavou, jejíž průchodnost systém přes dopravní špičku odhadl na 18 minut. Soukromá aplikace však evidovala zhuštěný provoz, průjezdnost odhadla na 29 minut a doporučila vhodnou objížďku.

„Národní systém dopravních informací měl být založen na tom, že je na něm oficiálně popsána celá silniční síť s dopravním značením a změnami. Jsou tam jen hlášení o mimořádných událostech. V systému také chybí informace o objízdných trasách v případě dopravních omezení. Je to podle mě jen část systému. Pokud není propojen se správci všech cest, je za ty peníze jednoznačně předražený,“ kritizuje nový systém dopravní analytik Jozef Drahovský.

Některá média jsou ještě tvrdší a projekt za státní peníze označují za ekvivalent pokusů studentů středních škol. „Problémem toho webu je, že řeší problémy, které již řešil někdo jiný. K naší škodě je řeší hůř než konkurenční produkty, které jsou poskytovány zdarma,“ zhodnotil výsledek, kterým se ministerstvo dopravy chlubí, IT bloger Juraj Grečnár.

