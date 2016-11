Sledujte ONLINE: Trump zvyšuje náskok a míří do Bílého domu

Trumpovi odevzdalo zatím hlas téměř 53 milionu voličů, Clintonové o milion méně. Pokud Trump ve Wisconsinu skutečně zvítězí, bude první republikánským kandidátem, kterému se to od roku 1984 podařilo.

„Jsme nadšení a plni nadějí,“ komentovala průběžné výsledky šéfka Trumpova volebního štábu Kellyanne Conwayová. V 7:00 SEČ se zavírají volební urny na Aljašce a celostátní hlasování tak po 25 hodinách končí.

Americká média se shodují, že Trump si v nečekaně dramatickém souboji vede mnohem lépe, než napovídaly předvolební průzkumy. List The New York Times dává Trumpovi více než 94procentní šanci, že se dostane do Bílého domu. Dosavadní výsledky voleb, které již několik měsíců rozdělují Ameriku, vyvolávají nervozitu na světových trzích.

Deník The New York Times nyní předpokládá, že Trump prezidentské volby vyhraje s více než 300 voliteli. Deník přitom dlouho považoval za favoritku Clintonovou, která se chtěla stát první prezidentkou v historii Spojených států. Pokud někdejší první dáma a bývalá ministryně zahraničí nyní prohraje, bude to pro ni v pořadí druhý neúspěch v prezidentské kandidatuře. O prezidentský úřad usilovala i v roce 2008, tehdy ale prohrála ve stranických primárkách s nynější hlavou státu Barackem Obamou.

Clintonová podle televize CNN a dalších velkých amerických zpravodajských stanic vyhrála například ve Vermontu, Rhode Islandu, Massachusetts, Marylandu, New Jersey, Delawaru, Connecticutu, New Yorku, v hlavním městě Washingtonu, ve Virginii, Colorado nebo v Kalifornii, která je s 55 voliteli nejvýznamnějším státem.

Trump získal státy Indiana, Kentucky, Jižní Karolína, Západní Virginia, Tennessee, Oklahoma, Alabamu, Mississippi, Missouri, Arkansas, Texas, Montaně, Severní Karolíně či Ohiu. Tento stát, kde naposledy vyhráli republikáni v roce 2004, podle analytiků může být jedním z rozhodujícím faktorem pro případné Trumpovo vítězství. Magnát podle AP či Fox News vyhrál i na Floridě, kde byl výsledek dlouho těsný. Florida má 29 volitelů a pro Trumpův prezidentský úspěch ji politologové považovali prakticky za nezbytnou.

Trump rovněž získal Utah s šesti voliteli, kde měl velkou konkurenci v podobě nezávislého kandidáta Evana McMullina.

Trump i Clintonová vyhráli ve státech, kde to průzkumy veřejného mínění očekávaly. V případě Trumpa je to jih a středozápad a u Clintonové východní pobřeží a Kalifornie. Dramatickým zvratem je však Trumpův úspěch na Floridě a v Severní Karolíně, čímž získal výhodu k dosažení 270 volitelů.

Americké volební klání sledujte online:

Dále čtěte:

Až prohraje? Trumpovi příznivci budou chtít zavírat novináře

Američané doženou Čechy. Bídou prezidentských voleb