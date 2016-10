Sledujte online: druhé kolo senátních voleb pokračuje

Lidé vybírají 27 senátorů z dvojnásobného počtu kandidátů, jimž dali největší důvěru před týdnem v prvním kole. Svými hlasy určí, jak silnou většinu bude mít nadále v horní komoře vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Hlasovat dnes mohou ti z 2,8 milionu voličů, kteří se do volebních místností nedostali v pátek. Zájem o letošní volby je ale zatím nízký a ve většině okrsků se drží pod deseti procenty. Výsledky voleb bude po sobotním uzavření volebních místností zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu průběžně podle toho, jak je dostane od volebních komisí. Celkové výsledky by podle ČSÚ mohly být známy v sobotu do 17:00.

