Sledujte ONLINE: Amerika má nového prezidenta. Je jím Donald Trump

Deník The New York Times nyní předpokládá, že Trump prezidentské volby vyhraje s více než 300 voliteli. Deník přitom dlouho považoval za favoritku Clintonovou, která se chtěla stát první prezidentkou v historii Spojených států. Pokud někdejší první dáma a bývalá ministryně zahraničí nyní prohraje, bude to pro ni v pořadí druhý neúspěch v prezidentské kandidatuře. O prezidentský úřad usilovala i v roce 2008, tehdy ale prohrála ve stranických primárkách s nynější hlavou státu Barackem Obamou.

Clintonová podle televize CNN a dalších velkých amerických zpravodajských stanic vyhrála například ve Vermontu, Rhode Islandu, Massachusetts, Marylandu, New Jersey, Delawaru, Connecticutu, New Yorku, v hlavním městě Washingtonu, ve Virginii, Colorado nebo v Kalifornii, která je s 55 voliteli nejvýznamnějším státem.

Trump získal státy Indiana, Kentucky, Jižní Karolína, Západní Virginia, Tennessee, Oklahoma, Alabamu, Mississippi, Missouri, Arkansas, Texas, Montaně, Severní Karolíně či Ohiu. Tento stát, kde naposledy vyhráli republikáni v roce 2004, podle analytiků může být jedním z rozhodujícím faktorem pro případné Trumpovo vítězství. Magnát podle AP či Fox News vyhrál i na Floridě, kde byl výsledek dlouho těsný. Florida má 29 volitelů a pro Trumpův prezidentský úspěch ji politologové považovali prakticky za nezbytnou.

Trump rovněž získal Utah s šesti voliteli, kde měl velkou konkurenci v podobě nezávislého kandidáta Evana McMullina. Trump i Clintonová vyhráli ve státech, kde to průzkumy veřejného mínění očekávaly. V případě Trumpa je to jih a středozápad a u Clintonové východní pobřeží a Kalifornie. Dramatickým zvratem je však Trumpův úspěch na Floridě a v Severní Karolíně, čímž získal výhodu k dosažení 270 volitelů.

