Severokorejci pohrozili, že do půlky srpna připraví útok na Guam. Ostrované jsou zaskočení

Jeden ze severokorejských generálů v prohlášení zveřejněném oficiální agenturou KCNA podrobně popsal možný útok na ostrov ležící ze všech americkcých území nejblíže Korejskému poloostrovu. Rakety Hwasong-12 podle něho přeletí přes Japonsko a po 3356 kilometrech, které urazí za 1065 sekund, budou u Guamu.

Pchjongjang reagoval na Trumpova slova o tom, že pokud bude KLDR Spojeným státům vyhrožovat, narazí na „ohnivou zlobu, jakou svět neviděl“. „Rozumný dialog s tímhle chlápkem zbaveným rozumu není možný, na něj platí jen nejhrubší síla,“ stojí v severokorejském prohlášení na Trumpovu adresu.

KLDR již o možnosti útoku na Guam hovořila dříve, takto podrobně však plán ohrožení ostrova s více než 160 000 obyvateli dosud nepopsala.

Trump proklamuje tvrdost a rozhodnost

After many years of failure,countries are coming together to finally address the dangers posed by North Korea. We must be tough & decisive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. srpna 2017

Japonsko, které patří k hlavním americkým spojencům v oblasti, je podle ministra obrany Icunoriho Onodery připraveno na severokorejskou hrozbu zareagovat a pokud budou rakety představovat existenční ohrožení, zneškodnit je.

Japonský expert na KLDR Masao Okonogi řekl, že severokorejská prohlášení o Guamu nepředstavují výhrůžky útokem, ale varování, že se Pchjongjang chystá přemístit cíle dopadů svých testovacích raket z oblasti u Japonska blíže americkému ostrovu.

Na Guamu se ve středu zastavil americký ministr zahraničí Rex Tillerson, který se pokusil zmírnit Trumpova slova a zlehčit rétorické výpady posledních dnů. Američanům vzkázal, že mohou v noci klidně spát.

Obyvatele ostrova uklidňoval i jeho guvernér Eddie Calvo. „Jsou rádi nepředvídatelní, vypálí raketu, když to nikdo nečeká, párkrát už to udělali. Teď to oznámili….To znamená, že nechějí žádná nedorozumění,“ řekl o severokorejském režimu Calvo.

Obyvatele Guamu ostrá slovní výměna mezi USA s KLDR zaskočila

Na tichomořském ostrově Guam, který ve své nejširší partii měří pouhých 19 kilometrů, žije zhruba 163 000 Američanů. Na hrozby ze Severní Koreji jsou tam zvyklí, nejnovější ostrá slovní přestřelka mezi prezidentem Donaldem Trumpem a Pchjongjangem ale mnohé znepokojila.

„Mám trochu strach a propadám panice. Opravdu se to stane? Kdyby šlo jen o mě, tak je mi to jedno, mám ale strach o syna. Zvažuji, že se (z Guamu) odstěhuji,“ řekl sedmatřicetiletý řidič autobusu Cecil Chugrad.

Pchjongjang oznámil, že zkoumá možnost raketového útoku na Guam. Trump na to reagoval na twitteru slovy, že jaderný arzenál USA je teď silnější a mocnější než kdykoli předtím, ale že doufá, že ho USA nikdy nebudou muset použít. Podle odborníků je KLDR schopna použít k útoku i raketu s jadernou hlavicí.

Ministr zahraničí Rex Tillerson Američanům doporučil, aby spali dobře, a při návratu ze své asijské cesty do USA se předem naplánované zastávce na Guamu nevyhnul. „Bezprostřední nebezpečí nehrozí,“ řekl. Spojené státy dál počítají s tím, že se Rusku a Číně podaří Severní Koreu přimět k návratu k dialogu. Odborníci si nemyslí, že by Pchjongjang riskoval zničení svého režimu, jež by po útoku na americké občany následovalo.

Obyvatele znepokojuje celková politická atmosféra a pochybují také o schopnosti vlády najít mírové řešení. Právník Todd Thompson se hrozbám z KLDR v minulosti smál, protože věřil, že ve Washingtonu zvítězí chladné hlavy. „Musím ale říci, že teď se nesměji. Obávám se, že se ve Washingtonu poměry změnily. Kdo ví, co bude,“ řekl Thompson. Jeho bratr Mitch dodal, že „mnoho lidí na Guamu nevěří, že se za těchto okolností Bílý dům rozhodne správně“.

Bratři ale také sdělili, že zatím nebyli svědky paniky ani nákupů do zásoby. „Myslím, že jsou lidé prostě ohromeni a nevědí, co si mají myslet,“ sdělil Todd Thompson.

Mariah Sablanová z cestovní kanceláře Golden Dragon řekla, že kanceláře zatím nezaregistrovaly rušení letů na Guam. „Není to zlé, žádný zmatek tady není, je to běžný pracovní den,“ řekla.

Guam leží v Tichém oceánu zhruba 3300 kilometrů jihovýchodně od Pchjongjangu a přes 6000 kilometrů od Honolulu. Severní Korea mnoho let uvádí, že ostrov leží v dosahu jejích útočných zbraní, a zlobně reaguje vždy, když nad Korejský poloostrov vzlétnou z Guamu americká vojenská letadla.

V roce 2013 severokorejské sdělovací prostředky tvrdily, že vůdce Kim Čong-un armádě nařídil připravit plány útoků na americké základny na Guamu, na Havaji, v Jižní Koreji i na americkou pevninu. Spojené státy mají na Guamu protiraketový systém THAAD.

