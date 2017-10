Šest milionů od krále hazardu. Dohledový úřad prošetří Valentův dar ODS

Tomáš Hudeček z vedení dohledového úřadu řekl, že úřad dostal podnět ohledně šestimilionového daru některé ze stran, ale nemůže říct podrobnosti, na koho podnět směřuje ani koho se dotýká. Zatím ani není jasné, jak se úřad k věci postaví. „Je otázkou, jestli když je někdo předsedou strany nebo právnické osoby, jestli je v pozici ovládané právnické osoby. Ještě to budeme řešit,“ uvedl Hudeček.

Podle něj to navíc ještě potrvá. Obecně platí, že pokud dar směřuje na volební kampaň, měla by ho strana zveřejnit na webových stránkách tři dny před volbami. Má ale lhůtu 90 dnů po volbách na to, aby dodala zprávu ke kampani dohledovému úřadu. Pokud dar nesměřoval na volební kampaň, úřad se o něm může dozvědět až 1. dubna, kdy je termín pro odevzdání zprávy o hospodaření strany a hnutí za předešlý rok.

Část přímo, část přes Soukromníky

Podle organizace Frank Bold byl porušen zákon, protože jednou Valenta daroval tři miliony ODS sám a podruhé skrze jím prokazatelně financovanou Stranou soukromníků České republiky. „V případě, když je Strana soukromníků ČR z více než 90 procent financovaná z peněz od senátora Iva Valenty, jak dokládá její výroční zpráva o financování, není možné brát to tak, že tato strana a senátor Valenta jsou dvě různé osoby, které mají vlastní limit,“ uvedl ekonom Jiří Skuhravec, jeden z garantů platformy Rekonstrukce státu, která iniciovala projekt Fér volby.

Vedle toho Frank Bold poslal podnět na anonymní tiskovinu nazvanou Na vlastní oči, která v Praze vyzývá k podpoře Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury. Podle Boudy chybí tiskovině řádné označení a ani není zřejmé, zda se vydavatel registroval u dohledového úřadu jako třetí osoba.

Hudeček řekl, že úřad přijal několik podnětů s podezřením, že volebním materiálům chybí označení. Úřad má přes 50 podnětů, kterými se bude zabývat. Zahájil zatím osm správních řízení, z nichž udělil jednu pokutu 19 tisíc korun ODA za chybějící označení volebního materiálu. Další správní řízení chystá.

Úřad vznikl letos v Brně. Jeho úkolem je kontrola financování politických stran a hnutí. Hlídá také dodržování stanovených horních hranic nákladů volební kampaně. U sněmovních voleb je to 90 milionů korun.

