Sankce USA znemožňují financování velkých ruských projektů, tvrdí šéf OMV

Seele řekl, že je obtížné získat finanční prostředky na pokrytí 70 procent nákladů na projekt. Partneři projektu jsou ale připraveni postarat se v případě nutnosti o překlenovací úvěry. Firmy OMV, Uniper, Wintershall, Shell a Engie už se dříve dohodly, že každá půjčí prostředky na pokrytí deseti procent nákladů.

Ruská plynárenská společnost Gazprom již uvedla, že projekt za 11 miliard dolarů (téměř 240 miliard korun) se uskuteční bez ohledu na sankce. Společnost je jediným akcionářem Nord Stream 2 a nese 50 procent nákladů na výstavbu. Plynovodem by mělo proudit z Ruska do terminálu v Německu asi 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Do provozu má být uveden v roce 2019.

