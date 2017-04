Rusnok: Rozkolísanost koruny budeme zatím tolerovat

„V tuto chvíli jsme žádný závazný mandát k nějaké obraně konkrétních hranic kurzu nestanovili a ani nepočítám, že by to tak bylo v nejbližší budoucnosti,“ řekl Rusnok.

Dále uvedl, že by měla koruna za stávajícího dobrého výkonu ekonomiky posilovat o zhruba jedno procento ročně. „To je ale teoretická logická výchozí pozice. Jak to bude v krátkém období, těžko říci. V tom delším ale věřím, že bude odrážet fundamenty ekonomiky,“ dodal. Upozornil ale také na to, že by centrální banka na výrazné delší oslabení koruny reagovala.

Režim devizových intervencí podle guvernéra splnil cíl. „Nepozorujeme nějaké narůstající zásadnější problémy, které by ´ohrožovaly´ český ekonomický vývoj v nejbližším období. A to je nová situace, která tady před třemi lety nebyla. Máme o desítky tisíc více pracovních míst, máme o zhruba deset procent větší HDP, než jsme měli v roce 2013. A dovolím si tvrdit, že dva až tři procentní body k tomu růstu byly zásluhou kurzového závazku,“ uvedl Rusnok.

Guvernér upozornil, že na dnešním mimořádném zasedání rada nejednala o nastavení úrokových sazeb, které tak zůstávají na historických minimech. Nicméně uvedl, že ukončení závazku je prvním krokem k postupnému zmírňování měnových podmínek. Zároveň dodal, že je ale nyní těžké předvídat, kdy lze očekávat zvyšování sazeb. „Nyní jsme uvolnili kontrolu koruny, uvidíme, kam se posune. Na tom bude i záviset, kam se dále posuneme,“ uvedl Rusnok.

Dnešního zasedání bankovní rady se zúčastnilo šest ze sedmi jejich členů. Na jednání nebyl přítomen Oldřich Dědek. Rada dnes rozhodla zrušit režim devizových intervencí, který zabraňoval koruně posílit pod 27 Kč/EUR.