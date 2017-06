Rusnok: Na zavedení eura během deseti let bych si nevsadil

„Kdybych si měl tipnout nebo vsadit, řekl bych ne,“ reagoval Rusnok na dotaz, zda Česko během pěti až deseti let vstoupí do eurozóny. „Obecně nevidím v této zemi dost síly a dost vůle (to udělat),“ doplnil.

Vládní ČSSD se minulý týden vyslovila pro co nejrychlejší vstup do mechanismu směnných kurzů ERM II, který je předstupněm pro zavedení eura. Zároveň ale strana nechtěla určovat přesný termín zavedení společné měny, ke kterému se Česko zavázalo v roce 2004 v rámci smlouvy o vstupu do Evropské unie. Euro chtějí zavést i vládní KDU-ČSL a opoziční TOP 09. Proti společné evropské měně vystupuje opoziční ODS a odmítá ji i předseda vládního hnutí ANO Andrej Babiš.

Rusnok také uvedl, že nevidí žádnou přidanou hodnotu pro to, aby se Česko zapojilo do bankovní unie předtím, než by zavedlo euro. Upozornil, že bankovní unie zatím není dokončena a řešení sporných bodů není otázkou krátkého času, proto by zapojení do ní přineslo Česku komplikace. Pro státy eurozóny je zapojení do bankovní unie povinné, ostatní země EU se mohou zapojit dobrovolně.

