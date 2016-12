Ruský doping: do skandálu je namočeno přes tisíc sportovců, včetně zlatých medailistů

K zatajování pozitivních testů a záměrným manipulacím se vzorky docházelo podle vyšetřovatelů ve více než třiceti sportech - v letních i zimních odvětvích včetně handicapovaných sportovců.

Podle zprávy se potvrdilo, že v Rusku fungovala dopingová politika s cílem vybojovat co nejvíc medailí na velkých akcích včetně olympijských her v Londýně 2012, atletického mistrovství světa v Moskvě 2013 či zimních olympijských her v Soči 2014. Systém byl podle vyšetřovatelů řízen ministerstvem sportu, podílela se na něm antidopingová agentura RUSADA, moskevská laboratoř a tajná služba FSB.

V Soči podle zjištěných důkazů došlo v celkem dvanácti případech k manipulacím s odebranými vzorky ruských olympijských medailistů, z toho čtyř vítězů. Při londýnských hrách bylo takových případů odhaleno patnáct. „Ruský tým hry v Londýně zkorumpoval takovým způsobem jako dosud nikdy. Celý rozsah zřejmě nikdy nevyjde najevo,“ řekl McLaren.

Pokud by se dopingový případ ze Soči týkal jedné ze čtveřice ruských biatlonistek Jany Romanovové, Olgy Zajcevové, Jekatěriny Šumilovové či Olgy Viljuchinové, mohla by být česká výprava zpětně bohatší o jednu bronzovou medaili. Ruská čtveřice totiž byla druhá ve štafetě a v případě dodatečně diskvalifikace by se na medailovou pozici posunulo kvarteto Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková.

„Netýká se to primárně biatlonu, ale není příjemné, když my to děláme poctivě, a někdo nepoctivě,“ komentoval situaci šéf biatlonu Jiří Hamza. „Sledujeme to, ale když něco nastane, tak hodnota bude nulová. Když přijde poštou medaile, tak přijde pouze medaile a peníze od olympijského výboru, ale ty emoce a ten tanec sponzorů, o to ti lidi přijdou,“ prohlásil Hamza.

První část zprávy zveřejnil McLaren v červenci. Tehdy měl na zpracování jen 57 dnů, přesto WADA na jejím základě doporučila vyřadit Rusko z olympijských her v Riu de Janeiro. Mezinárodní olympijský výbor požadavku na plošný zákaz nevyhověl a nechal posouzení účasti ruských sportovců na jednotlivých sportovních federacích. Nyní už se objevily první spekulace, že by Rusové mohli být zcela vyloučeni ze zimních olympijských her 2018 v Pchjongčchangu.

„Podařilo se nám výsledky první zprávy nejen potvrdit, ale také ještě blíže osvětlit,“ řekl McLaren. „I když je teď už obraz jasnější, ještě to není kompletní. Měli jsme přístup jen k malé části dat,“ dodal. Jako důkazy předložil 1166 dokumentů v podobě fotografií, e-mailů či zpráv forenzních analytiků. „Jsou to nezpochybnitelná fakta,“ konstatoval McLaren.

