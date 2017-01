Rusko má „kompro“ na Trumpa, tvrdí prý americké tajné služby

Nepodložené informace o údajných kompromitujících materiálech v rukou ruských tajných služeb předložili američtí zpravodajci podle zpravodajské stanice CNN minulý týden jak Trumpovi, tak současnému prezidentovi Barackovi Obamovi jako součást dokumentů, které se týkaly údajných zásahů Moskvy do loňských amerických prezidentských voleb. Několik hodin po prvních zprávách, že americké zpravodajské služby seznámily Trumpa s existencí kompromitujícího spisu, server BuzzFeed zveřejnil jeho obsah.

Podle CNN americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nyní prověřuje důvěryhodnost těchto tvrzení, které jsou údajně založeny hlavně na informacích z ruských zdrojů. Američanům je prý dodal bývalý zaměstnanec britských tajných služeb, kterého považují za důvěryhodného. Najmout ho měli Trumpovi republikánští straničtí rivalové a poté Demokratická strana. FBI se podle agentury Reuters odmítla ke zprávě CNN vyjádřit.

„Falešné zprávy - naprostý politický hon na čarodějnice,“ napsal Trump na twitteru ve zjevné reakci na informace zveřejněné CNN. Vzápětí retweetoval příspěvek svého právníka Michaela Cohena, který na sociální síti zveřejnil fotografii amerického pasu a text: „Nikdy v životě jsem nebyl v Praze.“ Cohen tak reagoval na obvinění, že se v srpnu loňského roku tajně sešel v Praze se zástupci Kremlu, aby s nimi navázal kontakt a „ke vzájemnému prospěchu“ pak vyměňoval informace.

I have never been to Prague in my life. #fakenews pic.twitter.com/CMil9Rha3D