Rusko a Čína posilují vztahy, chtějí zmírnit korejskou krizi

Prezident Si považuje vztahy mezi Moskvou a Pekingem za nejlepší v dosavadní etapě. „Navzdory měnící se celosvětové situaci naše rozhodnutí rozvíjet rusko-čínské vztahy a důvěra v ně zůstává neochvějná,“ řekl čínský prezident na setkání s Putinem. Výsledkem pokračujícího rusko-čínského sblížení se dnes staly dohody o rozsáhlé spolupráci od dopravy a energetiky přes zemědělství a zdravotnictví až po kooperaci filmových studií.

Pozornost vyvolal návrh Moskvy a Pekingu na zmírnění vyostřené situace na Korejském poloostrově. Ministři zahraničí obou zemí ve společném prohlášení navrhli zastavení severokorejských jaderných a raketových testů s tím, že armády USA a Jižní Koreje souběžně odvolají velké vojenské manévry. Rusko a Čína zároveň odsoudily rozmístění americké protiraketové obrany v Jižní Koreji, které „vážně poškozuje strategické zájmy regionálních mocností“.

Výsledkem dnešního rusko-čínského summitu je i návrh na vytvoření „souhrnu mezinárodních pravidel“ řízení internetu, jehož by se měla ujmout OSN. Čína, a v poslední době stále častěji i Rusko, jsou obviňovány z cenzury internetových komunikačních kanálů a blokování režimu nepohodlných vyhledavačů, sociálních sítí a informačních serverů. Západní státy navíc často obě mocnosti viní ze státem sponzorovaných hackerských útoků proti zahraničním politickým institucím a hospodářským cílům.

Podle návrhu Moskvy a Pekingu by se měla OSN zasadit o to, aby internet „nebyl zneužíván k vměšování, ohrožování veřejného pořádku, k rozkladu státního zřízení a šíření národnostní, rasové a náboženské nesnášenlivosti“. OSN by měla vytvořit mezinárodní právní mechanismus, který by mezinárodní spolupráci reguloval.

Si Ťin-pching od Putina během ceremonie v Kremlu obdržel za „vynikající službu ruskému a čínskému lidu“ nejvyšší ruské státní vyznamenání, a to Řád svatého apoštola Ondřeje.

„Tímto oceněním Rusko uznává váš mimořádný příspěvek k rozvoji všeobecného partnerství a strategické spolupráce mezi našimi zeměmi,“ řekl Putin. Dodal, že Si vždy prosazoval spolupráci založenou na rovnosti, vzájemné důvěře, otevřenosti a respektu k zájmům obou států.

