Ruské propagandistické televizi zmrazili v Británii účty

Agentura TASS dala uzavření bankovních účtů do souvislosti s prohřešky stanice vůči britským pravidlům vysílání, sama stanice tvrdí, že jí britská banka důvody svého postupu neobjasnila. „Zavřeli nám účty v Británii. Všechny učty. Proti rozhodnutí se nelze odvolat. Ať žije svoboda slova!“ napsala na twitteru Simoňjanová. Uvedla, že nezná důvody, později však portálu RBK naznačila, že může jít o součást nových britských sankcí proti Rusku. Přesto RT doufá, že se jí činnosti v Británii podaří zachovat.

„Zdá se, že Londýn při odchodu z Evropské unie ponechal v Evropě své závazky ohledně svobody slova. Jak se říká, do nového života se musí vstoupit bez škodlivých zlozvyků,“ poznamenala na twitteru mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová.

Ruská agentura TASS v této souvislosti připomněla, že britský regulátor Ofcom odhalil v několika programech RT porušení britských pravidel vysílání. Například v dokumentu o ukrajinských uprchlících shledal porušení zásady objektivity. Další výhrada se týkala pořadu o odhalování pravdy, podle kterého britská televize BBC v reportáži o použití chemických zbraní v Sýrii zinscenovala jeden z okamžiků tragédie a také v jednom interview zaměnila napalm za chemické zbraně. Podle regulátora RT zveličila význam vyšetřování těchto nepřesností, a tím uvedla diváky v omyl.

Sama stanice na svém anglickém webu uvedla, že zavřeny byly její konta v britské bance The National Westminster Bank, která „po pečlivém zvážení“ informovala britskou odbočku RT, že napříště nebude jejím klientem, a to bez dalšího vysvětlení. Jen s dovětkem, že rozhodnutí se týká celé skupiny Royal Bank of Scotland Group a nepodléhá diskusi.

Vztahy mezi Moskvou a Londýnem jsou napjaté kvůli Sýrii a Ukrajině. Šéf britské diplomacie Boris Johnson minulý týden rozhněval Rusko výzvou k veřejnosti, aby před ruským velvyslanectvím protestovala proti ruským náletům na syrské město Halab.

Televize Russia Today vznikla v roce 2005 a od prosince téhož z roku vysílá z Moskvy po 24 hodin denně v angličtině. Od počátku je šéfredaktorkou stanice Simoňjanová. V Británii vysílá RT UK z londýnského studia od konce října 2014.

