Republikáni si zřejmě udrží ve Sněmovně reprezentantů většinu

Analytici před volbami předpovídali, že si republikáni ve Sněmovně reprezentantů udrží většinu. Demokraté ale podle nich mají dobré vyhlídky na ovládnutí Senátu, který v současnosti kontrolují rovněž republikáni. Republikánská strana nyní totiž obhajuje mnohem více křesel než demokraté.

Aby dosáhli většiny, musí demokraté republikánům v Senátu sebrat jen čtyři křesla. Jedno z nich získala již ve státě Illinois Tammy Duckworthová, veteránka z války v Iráku, která se prosadila na úkor současného senátora Marka Kirka. Rozdíl v dalších rozhodujících soubojích je zatím příliš těsný na to, aby se dal určit vítěz.

Pokud by prezidentské volby vyhrála demokratka Hillary Clintonová, postačila by Demokratické straně k většině v Senátu jen polovina křesel, tedy padesát mandátů. V případě nerozhodného stavu při hlasování by totiž do hry vstoupil jinak nehlasující viceprezident, v tomto případě Tim Kaine, který je z titulu funkce předsedou Senátu.

Za republikány svá křesla v Senátu už obhájili mimo jiné dva bývalí prezidentští kandidáti Marco Rubio a Rand Paul. Arizonu bude nadále zastupovat 80letý senátor John McCain, který se pokusil stát prezidentem v roce 2008. Porazila ho tehdy současná hlava státu Barack Obama.

Kromě voleb prezidenta a výběru 435 zástupců ve Sněmovně reprezentantů a třetiny senátorů (34 křesel) se ve 12 státech a dvou teritoriích vybírali nebo vybírají také noví guvernéři. Demokraté již zvítězili v Delawaru a Západní Virginii, republikáni v Severní Dakotě a Indianě.