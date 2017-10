Rektoři požadují další zvyšování rozpočtu. Deficit je prý až devět miliard

Rozpočet vysokých škol se od roku 2012 pohyboval kolem 21 miliard korun. Příští rok by měl být přibližně 24 miliard korun. Zvýšení o tři miliardy nedávno přislíbila vláda, ještě to ale není definitivní. Schvalovat rozpočet bude až nová Sněmovna, která vzejde z říjnových voleb.

„Věříme, že je to taková první vlaštovka a i v dalších letech budou vlády navyšovat rozpočet vysokých škol, abychom udrželi konkurenceschopnost a především kvalitu vysokého školství v naší zemi,“ uvedl Zima. Růst v nejbližších třech až čtyřech letech by měl být podle něj obdobný, jako přislíbila vláda pro příští rok, tedy zhruba tři miliardy korun každý rok. To by podle něj umožnilo kromě dalšího využívat při výuce moderní trendy a co nejvíce ji individualizovat.

Podle místopředsedy ČKR Mikuláše Beka stát vysokým školám ukládá, aby vzdělávaly zhruba 300 tisíc studentů. Peníze od státu ale při přepočtu na průměr zemí OECD stačí na kvalitní výuku jen pro 200 tisíc studentů. „V tom systému je 100 tisíc studentů, kteří nejsou adekvátně zaplaceni,“ řekl Bek. Za řešení přitom nepovažuje snižování počtu studentů. „To by nás vyřadilo z trendu vyspělých zemí,“ dodal Bek.

Ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD) v pondělí při zahájení akademického roku v Liberci rektory ohledně zvýšení rozpočtu vysokých škol podpořil. Rád by prosadil podobný model, jaký byl stanoven třeba pro vývoj rozpočtu ministerstva obrany. „Jestliže chceme říci, že v roce 2022 bude mít obrana dvě procenta HDP, proč třeba u vysokého školství neříci, že se chceme dostat k jednomu procentu HDP, což by znamenalo každoročně zvyšovat rozpočet o určitou částku,“ řekl.

Pro příští rok slibovaný růst rozpočtu o tři miliardy korun by měl stačit na zvýšení platů akademiků v průměru o deset až 12 procent. Rozdělení peněz ale bude záležet na ministerstvu školství i jednotlivých univerzitách. „Celá částka nebude zdaleka použita jen na mzdová účely. Část potřebujeme, abychom mohli lépe učit a vybavit učebny, a část na stipendia doktorandů,“ uvedl rektor liberecké univerzity Zdeněk Kůs.

