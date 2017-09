Referendu v Katalánsku bude bránit policie. Posily už jsou na cestě

O bezpečnost Katalánska se podle agentury Reuters za normálních podmínek stará 17 tisíc příslušníků katalánské bezpečnosti a asi 5000 členů policie. Kolik policistů k nim nyní přibude ministerstvo neuvedlo, španělská média však hovoří o třech až čtyřech tisících strážců zákona, kteří již dorazili nebo jsou na cestě. Madrid policistům v Katalánsku zakázal vybírat si do 5. října dovolenou.

„Budou dohlížet na veřejná prostranství a udržovat pořádek, zasáhnou v případě, že snahy o nelegální referendum budou pokračovat,“ uvedlo prohlášení ministerstva. Konání plebiscitu začátkem měsíce zakázal španělský ústavní soud, katalánské úřady však nejeví známky ústupu a premiér Carles Puigdemont dnes na webových stránkách referenda zveřejnil seznam volebních místností.

Na mnoha místech regionu dnes také pokračovaly protestní akce proti zásahům justice, vášně vzbudila především středeční policejní razie, která vyústila v zadržení 14 veřejných činitelů. Na 2000 studentů se podle agentury AP sešlo na akci barcelonské univerzity, až 2500 lidí podle organizátorů demonstruje na barcelonském předměstí L'Hospitalet de Llobregat.

Katalánsko zvažuje možnost vyhlásit nezávislost i bez referenda. Čtěte více

Ze 14 organizátorů referenda zadržených ve středu už bylo několik propuštěno, ve vazbě však zůstává Josep María Jové. Náměstek katalánského vicepremiéra a tamního ministra financí Oriola Junquerase byl obviněn ze „vzpoury“, dnes navíc dostal první pokutu ve výši 12 tisíc eur (téměř 313 tisíc koru). K pokutám od 6000 do 12 tisíc eur denně ve čtvrtek odsoudil 24 organizátorů referenda ústavní soud.

Demonstranti si postavili několik stanů před budovou katalánského nejvyššího soudu v Barceloně, kde se na popud separatistických organizací lidé shromáždili již ve čtvrtek v poledne. V noci na čtvrtek se nespokojení občané před budovou katalánského ministerstva hospodářství střetli s policií a poničili několik policejních vozidel.

Úřady zabavily miliony hlasovacích lístků Španělská policie zabavila téměř deset milionů hlasovacích lístků, které katalánské regionální úřady plánovaly využít v referendu.



Při zátahu na sklad nedaleko katalánské metropole Barcelony policie také zabavila úřední znaky volebních místností a dokumenty určené pro volební komise.

Madrid a Barcelona zatím nedokázaly ohledně chystaného referenda navázat dialog. Centrální vláda považuje snahy Katalánska za protiústavní a ústavní soud nařídil jejich zastavení, dokud o problému definitivně nerozhodne.

Katalánsko se 7,5 miliony obyvatel má svůj vlastní jazyk a kulturu, zároveň výrazně přispívá do španělského rozpočtu. Podle průzkumů jsou Katalánci v otázce odtržení od Španělského království rozděleni zhruba půl napůl, většina však má za to, že by občané měli mít právo hlasovat.

