Řecko míří zpět na trh dluhopisů

Řecko by se mohlo vrátit na trh dluhopisů pro nové peníze už za několik týdnů. Tvrdí to informovaní bankéři a investoři. Zájem o řecké dluhopisy ve finančních kruzích vzrostl zejména poté, co se řecký ministr Euklidis Tsakalotos minulý měsíc setkal v Londýně s investory.