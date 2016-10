Rebelové z TOP 09 trvají na účasti v koalici ve Středočeském kraji

Podle Tisa bude zajímavé sledovat, jaké posty tito tři zastupitelé zaujmou. Veřejnost by si měla podle něj sama vyhodnotit, jaké byly jejich motivy. Marek ale tvrdí, že osobní ambice nehrály žádnou roli. „Budeme jednat jménem většiny zvolených zastupitelů, ne jménem TOP 09,“ uvedl Marek, podle nějž byli všichni tři zastupitelé celou noc v kontaktu a dnes dopoledne se sešli a potvrdili si svá stanoviska. „Jsme bytostně přesvědčeni o tom, že účast ve středopravé koalici je určitě lepší variantou než být v opozici,“ prohlásil s tím, že v TOP 09 chtějí zůstat a měnit ji k lepšímu.

Krajský výbor TOP 09 ve čtvrtek podpořil Tisa, který ukončil jednání o koalici. Předsedkyně krajské organizace Helena Langšádlová uvedla, že vedení bude se zastupiteli ještě jednat. „Náš názor je neměnný,“ řekl k tomu Marek. Na dotaz, zda by z rozkolu v klubu neměla vyvodit odpovědnost, Langšádlová uvedla, že jako předsedkyně dělá určitě spoustu chyb, ale nemůže nést odpovědnost za „nemravné jednání druhých lidí“. Kandidátka navíc prý nevznikla jejím rozhodnutím, ale schvalovali ji straníci.

„Budeme hledat podporu pro tuhle koalici, protože nám připadá, že je špatně, aby TOP 09 v pravostředové vládě nebyla. Ale respektujeme to usnesení (krajského výboru TOP 09) v tom smyslu, že nemáme pravomoc jednat jménem TOP 09,“ uvedl Schweigstill. Připustil, že se možná stanou nezařazenými zastupiteli. „Odcházet ze strany určitě nehodlám. Pokud mě někdo vyloučí, tak mi to bude líto a určitě se k tomu nějakým způsobem postavím,“ prohlásil Marek. Chtěl by však, aby v zastupitelstvu vznikl normální pětičlenný klub TOP 09. Tiso se k případnému vyloučení nechtěl vyjadřovat. „Názor si vytvořím, až se podrobně seznámím se situací. Nechci dělat předčasné závěry,“ uvedl.

Podle něj je celá věc otázkou morálky. „Ti lidé byli zvoleni za nějakou stranu, ta strana jim dala podporu, dala jim značku, spousta kandidátů na kandidátce přinesla spoustu hlasů, díky nimž se ocitli v zastupitelstvu. Tak je potřeba, aby si to probrali se svým svědomím,“ uzavřel Tiso.

Případná koalice ANO, STAN, ODS a tří zastupitelů za TOP 09 by měla v pětašedesátičlenném zastupitelstvu 44 křesel. ANO má mít v krajské radě čtyři zástupce včetně hejtmana, STAN také čtyři, ODS dva a TOP 09 jednoho. Marek se k personálním věcem zatím nechtěl vyjadřovat, protože ještě nebyla podepsána koaliční smlouva.

V rámci krajského zastupitelstva disponuje nejvyšším počtem šestnácti mandátů hnutí ANO. O jedno místo méně má STAN. Jedenáct křesel získala ČSSD, deset ODS, následují komunisté s osmi a TOP 09 s pěti mandáty.

