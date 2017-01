Rakousko hodlá omezit migraci ze zemí EU, posílí hraniční kontroly

Řádné volby jsou v Rakousku plánovány na podzim příštího roku. Kdyby se ale SPÖ a ÖVP nedohodly, museli by voliči jít k volebním urnám už nyní. V takovém případě by podle všeho vyhrála pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ).

Koalice chce v nejbližší době pomoci vytvořit až 70 tisíc nových pracovních míst. Zaměstnavatelům, kteří zřídí další pracovní pozice, vrátí stát v příštích třech letech polovinu vedlejších mzdových nákladů, napsal list Der Standard.

Vláda slibuje, že v rámci EU bude usilovat o omezení přílivu pracovníků z jiných členských zemí, tedy patrně i z České republiky.

Koalice se neshodla na zákonném stanovení horního limitu počtu přijímaných migrantů, který prosazovali lidovci. Zavázala se ale k masivnímu omezení přistěhovalectví, mimo jiné prostřednictvím posílení hraničních kontrol.

SPÖ a ÖVP také zamýšlejí zavést do všech škol širokopásmové a wifi připojení k internetu, a to od roku 2020/2021. Na financování tohoto záměru by vláda ráda spolupracovala se soukromými společnostmi.

Čechu, otřes se! Pro rakouské banky jsme zlatý důl

Jako první dnes pozměněný koaliční program schválilo předsednictvo SPÖ. Šéf strany, kancléř Christian Kern uvedl, že dokument obsahuje body, které jsou důležité jak pro sociální demokraty, tak pro lidovce. Pro SPÖ jsou jimi podle něj zaměstnanost, pracovní trh a integrace.

O něco později svůj souhlas dalo i vedení ÖVP. Předseda strany, vicekancléř Reinhold Mitterlehner řekl, že stranické vedení program prostudovalo a považuje ho za pozitivní. Rozhodnutí podle něj bylo jednomyslné.

Do poslední chvíle ale nebylo známo, zda program společně se všemi svými kolegy ve vládě podepíše i lidovecký ministr vnitra Wolfgang Sobotka. Ten ale po dnešní schůzi vedení strany před novináře předstoupil se sdělením, že tak učiní, protože dokument „nese rukopis ÖVP“. „Je to balík, který je velmi důležitý pro bezpečnost obyvatel,“ prohlásil.

Dohodě předcházelo pět dní mimořádně intenzivních jednání. Červeno-černá koalice, vládnoucí od konce roku 2013, se ocitla ve své nejhlubší krizi předminulý týden. Kancléř Kern totiž ultimatem pohrozil ukončit koaliční spolupráci, pokud vládní strany nedospějí ke konstruktivní dohodě ohledně koaličního programu a neumožní tak obnovit týmovou spolupráci.

Jednou z nejkonfliktnějších otázek byl strop pro příjem žádostí o azyl, na kterém trval zejména ministr vnitra Sobotka.

