Rakouské lidovce povede ministr zahraničí Kurz

Pro Kurze hlasovalo 464 z 472 delegátů. DPA poznamenává, že Kurzův předchůdce Reinhold Mitterlehner, který v květnu nečekaně odstoupil, získal v poslední volbě 99,1 procenta hlasů. Delegáti dnes podle DPA také schválili nové stanovy strany, které dávají předsedovi větší pravomoci.

Právě širší kompetence si Kurz stanovil jako podmínku poté, co se v květnu uvolil nastoupit po Mitterlehnerovi do čela ÖVP. Kurz chtěl mít možnost omezit vliv zemských organizací strany. To se týká například práva veta při sestavování kandidátek a rozhodujícího slova v dalších personálních i programových otázkách.

Podle médií chce tento třicetiletý politik svou stranu zreformovat a dát jí charakter hnutí otevřeného i nečlenům. Z průzkumů veřejného mínění totiž vyplývá, že má dobré šance stát se po parlamentních volbách, vypsaných na 15. října, kancléřem.

