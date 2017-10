Rajoy nařkl katalánské vůdce z autoritářství, Puigdemont volá po jednání bez podmínek

„Jsme svobodní, když všichni dodržujeme zákony; co není legální, není demokratické,“ tvrdil premiér. „Vždycky jsme byli otevřeni dialogu, rád bych na to upozornil. Vždy jsem dával najevo, že jsem ochoten pochopit a vyřešit problémy Katalánska,“ dodal.

„Katalánci neměli důvod pořádat toto referendum. Je to úmyslná strategie, jak oddělit Katalánsko od Španělska navzdory většině Katalánců a Španělů,“ pokračoval Rajoy. Podle něho bylo cílem „autoritářů v čele katalánských institucí postavit Katalánce proti sobě“.

„Nikdo nemůže být spokojen s tím, co se stalo 1. října, s tou volební fraškou a obrazem, který dala. To všechno se nemělo stát, ale jediní zodpovědní jsou ti, kteří chtěli uskutečnit toto hlasování i přes jeho nezákonnost,“ řekl dále španělský premiér. „Pokud hledáte viníky, podívejte se na skutečné viníky,“ dodal s tím, že „žádná země na světě nebrala vážně to, co se stalo 1. října“.

Rajoy se vrátil k průběhu referenda, o kterém řekl, že ať by dopadlo jakkoli, žádný výsledek by nemohl být použit jako argument. Zdůraznil, že podmínky hlasování byly nepřijatelné, a tvrdil, že v řadě vesnic bylo odevzdáno více hlasů, než bylo jejich obyvatel. „Řekli: 'Volte, kde chcete a kolikrát chcete. Neobávejte se o výsledek, ten je už předem daný',“ prohlásil premiér o organizátorech referenda. V něm více než 90 procent zúčastněných voličů hlasovalo pro odtržení Katalánska od Španělska. Účast ale dosáhla jen 42 procent z více než pěti milionů oprávněných voličů.

Rajoy také hovořil o následcích krize, která vedla ke snížení hodnocení katalánské ekonomiky ratingovými agenturami a omezení turistického ruchu, což doložil 20procentním propadem hotelových rezervací. Separatismus tak podle tvrzení španělského premiéra ukončuje „nejlepší katalánskou epochu“. „Nikdy přitom nemělo Katalánsko tolik pravomocí, kompetencí a financování,“ řekl Rajoy.

„Můžeme vést dialog o množství nebo kvalitě veřejných služeb, o jejich financování, o tom, jak přispět k sociální solidaritě,“ poznamenal španělský premiér o možnosti jednání s regiony. „V tomto parlamentu můžeme mluvit o všem, co ústava dovoluje. Můžeme dokonce mluvit o reformě ústavy. Ústava může být změněna, ale pouze prostřednictvím pravidel a postupů stanovených ústavou,“ uzavřel.

Puigdemont chce jednat o nezávislosti bez podmínek

Šéf katalánské regionální vlády Carles Puigdemont dnes řekl televizi CNN, že jeho kabinet je připraven jednat s Madridem o nezávislosti Katalánska bez předběžných podmínek. Ty by neměla mít ani španělská, ani katalánská strana, upozornil.

Puigdemont se vyjádřil ještě před dnešním vystoupením španělského premiéra Mariana Rajoye, který ve španělském parlamentu v zásadě odmítl vyjednávat se separatisty. „Není možné zprostředkování (vyjednávání) mezi demokratickým zákonem a neposlušností, ilegalitou,“ zdůraznil.

Puigdemont opakovaně tvrdí, že právo na sebeurčení musí být součástí jakéhokoli vyjednávání.

V úterý sice Puigdemont podepsal text deklarace o nezávislosti Katalánska schválený katalánskými poslanci, ovšem s dovětkem, že než tuto nezávislost skutečně vyhlásí, potřebuje několik týdnů čas pro vyjednávání. Mluvčí katalánské vlády Jordi Turull dnes upozornil, že podpis je v nynějším stádiu symbolický a že deklaraci o nezávislosti může vynést až samotný katalánský parlament.

Řím vzkázal Barceloně, aby respektovala instituce a zákony

Italský premiér Paolo Gentiloni v souvislosti s katalánskou krizí zdůraznil, že je nutné respektovat instituce a zákony. Italský ministr zahraničí případné vyhlášení nezávislosti Katalánska označil za nepřijatelné, uvedla dnes agentura ANSA. Pokud jde o nezávazná referenda o větší autonomii Lombardie a Benátek, vydala se italská separatistická strana Liga severu (LS) jiným směrem než Katalánci, tvrdí šéf této strany Matteo Salvini.

„Zdůrazňuji, že je třeba respektovat institucionální rámec i zákony,“ uvedl předseda vlády na tiskové konferenci se svým albánským protějškem. Dialog, jenž zamezí eskalaci problému, se podle něj musí vést v kontextu španělské ústavy a právního řádu.

Ministr zahraničí Angelino Alfano na twitteru napsal, že jednostranné vyhlášení nezávislosti Katalánska je nepřijatelné. „Plně důvěřujeme španělské vládě, že dokáže zaručit práva všem svým občanům,“ napsal ministr krátce po úterním vystoupení katalánského separatistického vůdce Carlese Puigdemonta.

Šéf Ligy severu, jejímž prvotním programem bylo osamostatnění nejrozvinutějších oblastí Itálie v povodí Pádu od „zaostalého jihu“, dnes řekl, že LS se vydala po jiné cestě než Katalánci.

V Lombardii a Benátkách se 22. října budou konat nezávazná referenda o větší autonomii těchto dvou regionů. „V Lombardii a Benátkách jsme si vybrali jinou cestu - takovou, kterou uznávají instituce,“ řekl šéf strany Salvini. Dodal, že straně nejde o odtržení regionů, ale o více pravomocí v oblasti rozpočtu, školství či zvládání přírodních katastrof.

Katalánský premiér Puigdemont v úterý podepsal text deklarace schválený poslanci, ovšem s dovětkem, že než ji skutečně vyhlásí, potřebuje několik týdnů čas pro vyjednávání s Madridem.

Podobně jako vrcholní italští politici se dnes vyjádřili i představitelé Německa a Francie. „Vyhlášení nezávislosti v Katalánsku by bylo nelegální a nedošlo by uznání,“ řekla mluvčí německé kancléřky Ulrike Demmerová. Prohlášení takřka stejného znění vydalo také francouzské ministerstvo zahraničí.

