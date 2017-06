První osada po 25 letech. Izrael obnovuje kontroverzní program

Trumpův předvolební slib, že přesune americké velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, vyvolal loni značné pobouření hlavně mezi představiteli Palestiny a některých arabských zemí. Postavení Jeruzaléma je totiž jedním z hlavních problémů izraelsko-palestinského konfliktu. Trump však 1. června podepsal doložku k zákonu, která odsouvá stěhování nejméně o dalšího půl roku. Prezident má nadále v úmyslu velvyslanectví do Jeruzaléma přesunout, nyní se ale rozhodl, že ho ponechá v Tel Avivu, aby co nejvíce zvýšil šanci na dosažení mírové dohody mezi Palestinci a Izraelci, vysvětlil Trumpův krok Bílý dům.



Izraelský ministr Juval Steinic, blízký Netanjahuův spolupracovník, rozhodnutí USA kritizoval. Washington podle něj podlehl arabskému tlaku. „Myslím, že je načase, abychom ukončili tuto frašku. Všichni uznávají Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Když sem Trump přijede, jede do Jeruzaléma, ne do Tel Avivu,“ řekl. Na námitku, že Trump slíbil, že přesune ambasádu později, Steinic uvedl: „Doufám, že se to stane dřív, než přijde Mesiáš.“