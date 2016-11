Propagandista KSČM Skála: Úkoloval jsem estébáky

Vystudovaný novinář a nynější místopředseda KSČM pro propagandu Josef Skála byl před listopadem 1989 velmi aktivní nejen jako prezident Mezinárodního svazu studenstva, ale též jako pracovník ÚV KSČ v oblasti prezentace země v zahraničí nebo také jako ideový spolupracovník Státní bezpečnosti s krycím jménem Josif.

Jaké kontakty jste si odnesl ze svého působení v čele Mezinárodního svazu studenstva ?

Přišel jsem do styku se všemi šéfy socialistických zemí včetně Gorbačova (sovětský prezident – pozn. red.) a Živkova (bulharský vůdce – pozn. red.). A víte, s kým jsem vyjednával v roce 1989 na lodi v Berlíně na Sprévě O návratu Číňanů do svazu jsem tam jednal se Si Ťin­pchingem (současný čínský prezident – pozn. red.). Dlouho před tím, než se tady s ním kdokoli objímal.

Přišel jste do styku s nějakými sovětskými orgány ?

Myslíte jako KGB

Například.

Já vám to řeknu takhle. Tyto orgány pracovaly i v těchto hnutích, a to ze všech stran. Jestli se ptáte na to, zda mě nějaká tajná služba řídila, tak nikdy.

Přišel jste s nimi do kontaktu ?

A mohl jsem to vědět Přišel jsem do kontaktu s lidmi, o nichž jsem věděl, že pracují pro různé služby, západní, východní i třetího světa. Nikdo z nich mi jménem té služby nedal žádný úkol, nikdo z nich mi nedal ani korunu, ani dolar, ani rubl, ani leva. Za socialismu jsem měl na starost otázku prezentace Československa v zahraničí.

Vrátí se komunisté k moci? Prý jsou připraveni. Čtěte více:

Staré struktury pro novou dobu: KSČM míří do vlády

Když jsme chtěli uspořádat něco v západním Německu, tak byli povoláni hoši od rozvědky, aby nám prověřili, jak to je s vydavatelským domem XY. Bylo to tedy přesně obráceně. Oni přišli a dostali úkol.

Takže jste úkoloval rozvědčíky ?

Ale to zas ne. Nechci si stavět nějakou sochu. V rámci práce, kterou jsem měl, bylo třeba někdy něco prověřit. Představte si, že naše žlharmonie jela na velké turné a měla různé hostitele. A pochopitelně bylo třeba garantovat, že tam nedojde k nějakému skandálu nebo podrazu. Takže lidé, kteří pracovali na ambasádách, od nás dostali úkol toto prověřit. Někdo jim musel říct, že to mají udělat. U takových rozhovorů jsem někdy byl, to říkám na rovinu a jsem na to hrdý.

Odhalit politika, který byl v KSČM, není snadné. Přečtěte si o tom:

Zkušení kamuflážníci: odhalit komunistickou minulost je oříšek