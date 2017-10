Přísaha vojáků 28. října se přesune na Moravu. Zeman se jí nezúčastní

Přísaha nových vojáků v rámci oslav státního svátku 28. října se přesune z Prahy na Moravu. Prezident Miloš Zeman se jí na rozdíl od předchozích čtyř let let nezúčastní. Uvedl to dnes web Aktuálně.cz. Podle ministerstva obrany žádali o přesun představitelé moravských regionů. Server ale uvedl, že podle nejmenovaných armádních zdrojů o změnu žádal Hrad kvůli nabitému programu prezidenta.