Předsedou středočeské ČSSD je podle očekávání Hamáček

Středočeská organizace také vyslovila před březnovým sjezdem ČSSD podporu jak předsedovi strany a premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, který přijel na konferenci po poledni, tak Milanu Chovancovi jako prvnímu místopředsedovi sociální demokracie. „Dala nominaci třem dalším kandidátům na místopředsedy - podpořila Lubomíra Zaorálka, Jana Birkeho a mě jako zástupce středních Čech,“ řekl Hamáček.

Hamáček může podle Sobotky výrazně přispět k tomu, aby se ČSSD výrazně sjednotila směrem k nadcházejícím sněmovním volbám. „Tuším, že by mohl být také lídrem ČSSD do voleb do Poslanecké sněmovny, samozřejmě, pokud získá podporu členské základny ve Středočeském kraji,“ řekl novinářům Sobotka. Dnešní konference ukázala, že je ČSSD ve středních Čechách jednotná, míní Hamáček. Zvolila také jeho devět místopředsedů.

Podle Sobotky je nyní na Hamáčkovi, aby sestavil dobrou kandidátní listinu ve středních Čechách a aby vedl opozici v krajském zastupitelstvu. „Protože sociální demokracie není součástí středočeské koalice. Určitě to, jak funguje a jak se dneska chová vůči lidem, bude velkým tématem pro sociální demokraty ve středních Čechách,“ poznamenal premiér.

Přečtěte si, jak se ČSSD snaží oslovit voliče:



Premiér hledá voliče. Zn. dvojitý agent





Hamáček nahradí dosavadního předsedu a bývalého středočeského hejtmana Miloše Peteru, který se už o funkci neucházel. Vyvodil zodpovědnost za výsledek krajských voleb, v nichž ČSSD skončila až třetí za ANO a STAN. Místo ČSSD a KSČM nyní ve Středočeském kraji vládne koalice ANO, STAN, ODS a tří nezařazených zastupitelů zvolených za TOP 09. Sociální demokraté jsou s komunisty v opozici.

Hamáček by byl rád, kdyby se středočeská ČSSD soustředila na přípravu na parlamentní volby a současně i na práci v krajském zastupitelstvu, kde sociální demokracie skončila v opozici.

ČSSD za hnutím ANO ztrácí. Přečtěte si o tom:

ČSSD stále zaostává za ANO. Nejvíce od sněmovních voleb

„Je evidentní, že nová krajská vláda pod vedením hnutí ANO již začala demontovat některé sociální programy, se kterými ČSSD přišla,“ řekl. Jako příklad uvedl zrušení žákovského jízdného a proplácení poplatků na pohotovostech, opatření, která se podle Hamáčka dotknou těch nejslabších. Pokládá to za chybu, proti které se bude ČSSD vymezovat.

Sociální demokraté budou podle Hamáčka sledovat aktivity nového vedení kraje ve zdravotnictví, protože je návrat ODS do vedení kraje varuje vzhledem k její předchozí privatizaci středočeských nemocnic. „Naším cílem je zachovat páteřní síť pod veřejnou kontrolou,“ dodal.

Osmatřicetiletý Hamáček je z Mladé Boleslavi. Členem ČSSD je od roku 2001, v listopadu 2013 byl zvolen předsedou Sněmovny. Stal se tak nejmladším šéfem dolní parlamentní komory v historii ČR.