Přebytek hospodaření krajů a obcí by měl v příštím roce klesnout

Na straně příjmů by měl obcím i krajům pomoci vyšší výběr daní. Kraje navíc již od letošního roku dostávají vyšší podíl na vybrané dani z přidané hodnoty, nově je to 8,92 procenta. Obce se vyššího podílu na DPH dočkají od příštího roku, naproti tomu přijdou o podíl na daní z příjmů od podnikatelů a dalších osob, které podávají daňové přiznání.

Obce by letos měly dostat z daní téměř 190 miliard korun, v příštím roce by to mělo být až 198 miliard. Jejich celkové výdaje by měly letos činit 261,2 miliardy Kč, v příštím roce by měly zhruba o 700 milionů klesnout.

Kraje by měly letos dostat z daní téměř 59 miliard korun a v příštím roce 62,2 miliardy. Nejvýznamnějším příjmem krajů jsou však přesuny peněz ze státního rozpočtu, a to hlavně do školství. Letos by tak měly kraje dostat celkem téměř 108 miliard a v příštím roce jen asi 104 miliard.

Kraje by měly celkem utratit v letošním roce 166,3 miliardy korun, v příštím roce se jejich předpokládané výdaje zvýší na 168,4 miliardy Kč.

Kraje a obce včetně Prahy by měly dostat dohromady 10,2 miliardy korun jako příspěvek na výkon státní správy, tedy na náklady spojené s administrativou, kterou dělají pro stát. Na obce připadne 8,2 miliardy, na kraje 1,1 miliardy a na Prahu 906 milionů. Podle vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) z minulého týdne se počítá s navyšováním tohoto příspěvku o pět procent minimálně tři roky po sobě.

