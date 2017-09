Pravda vyjde najevo. Babiš vyzval poslance, aby ho vydali

„Kdybych nebyl v politice, kauzu Čapí hnízdo by nikdo nevyšetřoval,“ řekl Babiš. Policii kritizoval například za to, že mluví o fiktivních smlouvách, přitom podle Babiše dostala jejich originály i další dokumenty. Zdůraznil také, že v případu nebyla žádná korupce, padesátimilionovou evropskou dotaci podle předsedy ANO „nikdo neulil někde v Panamě“. „Nikdo nic nevytuneloval, nikdo z toho neměl žádný zisk, žádný profit,“ prohlásil Babiš.

Policie chce Babiše stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. „Kdybych chtěl udělat dotační podvod, nebylo nic jednoduššího než zřídit offshoreovou firmu někde na Kypru. Tam by ji nikdo nedohledal,“ podotkl Babiš. Za lež označil například tvrzení, že Čapí hnízdo je jeho soukromá chalupa.

„Já v tom žádnou trestní kauzu nevidím. Vidím tam úplně jinou věc. Vidím volby,“ pokračoval Babiš. Podle něho jde o to, jestli bude po volbách ve vládě a jestli se po volbách udrží při životě „neskutečná korupční hydra“, kterou tvoří kasta některých politiků. Babiš soudí, že případ ho má zlikvidovat v politice.

O zbavení imunity, jak uvedl, požádal Babiš Sněmovnu v závěru projevu. Řekl, že chce, aby „pravda vyšla najevo“.

Je to kampaň! A to zásadně odmítám

V úvodu jednání poslanci vyslechli zprávu zejména o postupu dosavadního sněmovního projednávání žádosti, tedy v mandátovém a imunitním výboru. Výbor plénu doporučil, aby Babiše i Faltýnka ke stíhání vydala. Promluvit by měli také zpravodajové.

Oba poslanci pochybení odmítají, případ vnímají jako politickou kauzu a snahu ovlivnit říjnové parlamentní volby. Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu.

Sněmovna bude hlasovat o Babišově a Faltýnkově vydání zvlášť. Nejprve by měla rozhodnout o předsedovi ANO, pak o prvním místopředsedovi.

Bývalý ministr financí Babiš a předseda poslanců hnutí Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku předloňska. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Loni Babiš ve Sněmovně řekl, že v té době vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.

Po několika letech, kdy farma dodržovala dotační podmínku, se vrátila do skupiny Agrofert. Skupinu Babiš letos převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu.

Okolnosti dotace prověřuje také Evropský úřad proti podvodům (OLAF). Vyšetřování by mohl uzavřít do konce roku.

