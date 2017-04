Práva unijních občanů jsou prioritou. Europoslanci bouřlivě debatovali o brexitu

Mayová v posledních dnech mírně mění svou vyjednávací pozici tak, aby se blížila postoji unie. Britská premiérka naznačila, že migrace z EU by mohla trvat až do příštích voleb v Británii v roce 2020. Na otázku, zda může vyloučit „volný pohyb osob během nějakého přechodného období“ po brexitu, Mayová podle Financial Times odpověděla: „Vy jste použili termín přechodná fáze, já jsem použila termín implementační období.“ Zdůraznila ale, že i během této fáze chce mít Londýn kontrolu nad migrací do země.