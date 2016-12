Potopí Renziho? Italové hlasují o reformě ústavy

Vítězství opozičního tábora prosazujícího „NE“ v referendu se obávají také finanční trhy a evropští politici, kteří mají strach z politické nestability, nového tlaku na už tak dost těžce zkoušené italské banky a obnovené krize eurozóny.

Reforma ústavy má zjednodušit systém vládnutí v zemi, drasticky zredukovat úlohu Senátu a získat zpět pravomoci od regionálních úřadů. Proti reformě se spojily všechny politické strany, a tak by vítězství pro Renziho znamenalo ohromný osobní triumf, napsala agentura Reuters.

Volební místnosti se uzavřou ve 23:00 hodin. Odhady se očekávají hned po uzavření volebních místností, výsledky až v pondělí brzy ráno. Hlasovat může 52 milionů italských voličů, přes čtyři miliony z nich tvoří Italové žijící v zahraničí.

Všechny průzkumy zveřejněné během měsíce před 18. listopadem, odkdy bylo zveřejňování odhadů zakázané, stavěly do popředí stoupence „NE“. Podle bookmakerů, kteří si v uplynulých týdnech nadále dělali soukromé průzkumy, stále jasně vede odmítnutí referenda.

Voličská účast se očekává zhruba 50 až 60 procent, a počet lidí, kteří přijdou hlasovat, může být klíčový pro výsledek referenda. Podle analytiků by nižší účast mohla prospět Renzimu, protože odpor vůči jeho reformám je vyšší mezi mladými voliči a obyvateli chudého jihu země, což jsou segmenty společnosti, které se často neobtěžují hlasovat.

Voličská účast nad 60 procent by mohla zvýšit nepředvídatelnost výsledků referenda, protože by znamenala, že do hlasovacích místností přišlo mnoho voličů, kteří se původně hodlali referenda zdržet.

Opozice hlasování označuje i za hodnocení Renziho dosavadní vlády. Zároveň připravované změny kritizuje jako snahu o upevnění jeho moci.

Reforma, která je nejdůležitější od konce druhé světové války, má výrazně omezit vliv Senátu a posílit Poslaneckou sněmovnu. V současné době jsou obě komory rovnocenné.

Případná změna sníží počet členů Senátu o dvě třetiny. Tato komora má také reformou ztratit možnost svrhnout vládu a má přijít o značný vliv na blokování přijímaných zákonů. Změny by potkaly i Poslaneckou sněmovnu, která by zákony označené vládou za přednostní měla projednávat ve zrychleném režimu, a to během 70 nebo 95 dnů.

