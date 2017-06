Poslední výzva pro Berlusconiho? Za rok se prý pokusí stát premiérem

„Berlusconi to považuje za poslední výzvu své kariéry,“ řekl podle agentury Reuters Renato Brunetta, Berlusconiho blízký spojenec po více než 20 let a vůdce poslaneckého klubu jejich strany ve sněmovně. „Cítí, že utrpěl mnoho nespravedlnosti a že si zaslouží poslední šanci. Kdo by mu to mohl odepřít?“ dodal.

Podle posledních průzkumů má Vzhůru, Itálie podporu 14 procent voličů, stejně jako Liga severu. Naproti tomu vládní demokraté se mohou opřít o dvojnásobnou podporu, kterou ale má i protestní Strana pěti hvězd. Parlamentní volby v Itálii se mají konat do února 2018.

Osmdesátiletý Berlusconi si tak udržuje určitou podporu navzdory sérii skandálů, kvůli nimž čelí několika soudním řízením.

