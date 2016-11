Poslední průzkumy: Clintonová si udržuje roli favoritky

Podle posledního předvolebního průzkumu, který vypracovala agentura Bloomberg ve spolupráci se společností Selzer & Co. má Clintonová mezi respondenty podporu 44 procent, Trumpa by podpořilo 41 procent. Naději na volební vítězství dává Clintonové i další dnešní průzkum listu The Washington Post a televize ABC News. Podle něj podporuje demokratickou kandidátku 47 procent voličů, zatímco jejího soupeře 43 procent. Clintonová by tak měla vyhrát i se započtením statistické chyby, která činí 2,5 procenta. Vítězství demokratické kandidátky o čtyři procenta shodně předvídají i průzkumy televize CBS News či stanice Fox News.

Trumpa favorizuje nejen sondáž Los Angeles Times a Jihokalifornské univerzity, ale také anketa společností Investor's Business Daily a TechnoMetrica Market Intelligence. Republikánský kandidát z těchto průzkumů vyšel s náskokem pět, respektive dvou procentních bodů.

Odhady výsledků amerických prezidentských voleb budou mít možná Američané letos k dispozici ještě před uzavřením všech volebních místností. Některá média prolomí dosud dodržovaný přes třicet let trvající nepsaný zákon, že první informace se na veřejnost dostanou až po skončení voleb na západním pobřeží USA, tedy ve středu po 05:00 SEČ. Důvodem byl průběh voleb v roce 1980, v nichž soupeřil demokrat Jimmy Carter s republikánem Ronaldem Reaganem. V médiích se tehdy objevila už před koncem voleb zpráva o Reaganově vítězství, což údajně vedlo některé voliče k rozhodnutí nehlasovat.

Zpravodajské týmy AP a televizí ABC News, CBS News, CNN, Fox News a NBC News se od té doby během voleb uzavřely do izolované místnosti, kde sice shromažďovaly volební data, ale odmítaly je před koncem hlasování zveřejnit. Novináři u sebe dokonce neměli ani mobilní telefony.

Nyní tato praxe zřejmě přestane platit. Nově založená společnost VoteCastr hodlá o stavu hlasování informovat veřejnost průběžně, tedy ještě daleko před skončením voleb. Bude k tomu využívat speciální metodiky, která analyzuje výsledky předvolebních průzkumů v návaznosti na volební účast v jednotlivých amerických státech. Výsledky budou zveřejňovat mimo jiné servery Slate a Vice News. Šestice hlavních zpravodajských médií ovšem údajně nehodlá se společností VoteCastr spolupracovat.

O amerických prezidentských volbách dále čtěte:

Trump: Clintonovou chrání „totálně zmanipulovaný systém“

Úleva pro Clintonovou. FBI ji stíhat nebude