Poslanci stvrdili kontroverzní novelu stavebního zákona. Přehlasovali Senát

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová předloží teze nového stavebního zákona vládě v létě. Poté bude vládu informovat o tom, že její úřad už připravuje věcný záměr nového zákona.



Ministryně upozornila na to, že jakýkoli nový zásah do stavebního práva nelze simulovat na současné struktuře veřejné správy, ale musí nastat kompetenční změny především ve vydávání stavebních povolení. „Protože v tuto chvíli máme asi osm resortů, které mají svoje speciální stavební úřady. Máme příliš velké množství ministerstev, a já se domnívám - ne, já to vím, že se to dubluje. Takže v každém případě ten návrh na nový stavební zákon bude z naší strany velice radikální, ale bude konstruktivní,“ řekla ministryně.



K podrobnostem se vyjadřovat nechtěla, odkázala až na materiál pro jednání vlády. „V tuto chvíli já jsem ten, kdo by to neměl říkat, ale já jsem ten, kdo dva a čtvrt roku při přípravě novely stavebního zákona, která dnes prošla Poslaneckou sněmovnou, říká, že tato novela je málo ambiciózní,“ poznamenala ministryně. Dodala, že vládě tehdy navrhovala radikálnější změny, včetně přesunů kompetencí v rámci úrovní stavebních úřadů i sloučení některých stavebních úřadů.