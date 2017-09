Polský prezident usiluje o kontrolu nad soudci, Brusel návrh posoudí

Prezident Duda svolal na dnešek schůzku se šéfy parlamentních stran, aby zjistil, jakou mají jeho návrhy podporu. Předseda PiS Jaroslaw Kaczyński se ale už dnes dal slyšet, že jeho nedávné rozhovory s prezidentem o jeho návrzích ukázaly na „dalekosáhlé rozdíly v názorech“. Ty bude podle něj velmi těžké překonat. Evropská komise dnes sdělila, že návrhy změn pečlivě posoudí.

PiS tvrdí, že reforma soudnictví je potřeba, protože soudy jsou pomalé, pracují neefektivně a jsou zamrzlé v komunistické mentalitě. Kritici vládních reformních plánů ale soudí, že s vládou navrhovanými pravidly by se Polsko přiblížilo autoritářskému režimu.

Prezident dříve uvedl, že se rozhodl zákony vetovat, protože by daly přílišnou moc ministrovi spravedlnosti a současně generálnímu prokurátorovi v jedné osobě. Ten je navíc stranou ve sporech, které se odehrávají před nejvyšším soudem.

Třetí zákon, který mění fungování obecných soudů v zemi, ale Duda podepsal. Evropská komise pak vůči Varšavě zahájila řízení kvůli porušení unijní legislativy. Polský zákon není podle komise slučitelný s unijním právem, protože zavádí jiný věk pro odchod do důchodu u soudkyň, u nichž je to 60 let, a u soudců, kde je to 65 let. Diskriminuje tedy osoby na základě pohlaví.

Dudovy protinávrhy musí schválit parlament, aby mohly vstoupit v platnost. Politici by podle nich měli nad soudy sice stále vyšší kontrolu, ale tu by vykonával jak prezident, tak parlament, uvedla agentura Reuters. Parlament by například musel jmenovat soudce třípětinovou většinou, a nikoli prostou většinou jako ve vládním návrhu, a hlava státu by mohla do procesu vstoupit, pokud by se poslanci nedohodli. PiS má sice nyní většinu, ale ne třípětinovou.

Duda v návrzích také stanovil hranici pro odchod soudců nejvyššího soudu do důchodu na 65 let a vyhradil si právo rozhodnout, zda soudci mohou pracovat déle.

