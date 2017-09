Polský prezident usiluje o kontrolu nad soudci

Prezident tehdy uvedl, že se rozhodl zákony vetovat, protože by daly přílišnou moc ministrovi spravedlnosti a současně generálnímu prokurátorovi v jedné osobě. Ten je navíc stranou ve sporech, které se odehrávají před nejvyšším soudem.

Třetí zákon, který mění fungování obecných soudů v zemi, ale Duda podepsal. Evropská komise pak vůči Varšavě zahájila řízení kvůli porušení unijní legislativy. Polský zákon není podle komise slučitelný s unijním právem, protože zavádí jiný věk pro odchod do důchodu u soudkyň, u nichž je to 60 let, a u soudců, kde je to 65 let. Diskriminuje tedy osoby na základě pohlaví.

