Polsko se nevzdává. Na válečných reparacích chce od Německa až bilion dolarů

Polsko by mohlo po Německu žádat odškodnění za válečné ztráty ve výši více než bilion dolarů (asi 24,5 bilionu korun). Uvedl to šéf polské diplomacie Witold Waszczykowski. Varšava by podle něj měla zahájit s Německem seriózní jednání. Připustil však, že případné vznesení požadavku na válečné reparace přesahuje kompetence ministerstva zahraničí. Berlín dává najevo, že 72 let po válce nemá Polsko na reparace nárok.